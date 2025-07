Mafia: The Old Country: Spiel verwendet authentische Oldtimer

Das neuste Video zu Mafia: The Old Country widmet sich den Fahrzeugen im Actionspiel. Hangar 13 hat für die Authentizität echte Oldtimer aus der Zeit ausfindig gemacht und sie danach im Spiel gestaltet.

Nicht nur die Optik wurde den nächsten Teil der Mafia-Spielreihe übertragen, auch der Sound und das Handling der Vehikel.

Schaut euch die schicken Fahrzeuge hier an:

.@Hangar13Games tracked down real antique cars to make Mafia: The Old Country as authentic as possible @mafiagame 🚗 pic.twitter.com/Dt9MQDh2pW

— 2K (@2K) July 1, 2025