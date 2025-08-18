Mafia: The Old Country: Über 800.000 Verkäufe in vier Tagen

Mafia: The Old Country hat innerhalb von vier Tagen nach Veröffentlichung weltweit mehr als 800.000 Exemplare verkauft. Die Verkaufszahlen verteilen sich auf verschiedene Plattformen, wobei die Version für PlayStation 5 den größten Anteil ausmacht.

Plattform Anteil am Gesamtverkauf PlayStation 5 48.67 % Steam (PC) 37.86 % Xbox Series X/S 13.47 %

Dahinter folgen die Steam-Version für PC und die Ausgabe für Xbox Series X/S. Das Spiel wurde von Hangar 13 entwickelt und spielt im Sizilien der frühen 1900er-Jahre.

Ihr übernehmt die Rolle von Enzo Favara, einem jungen Mann, der sich innerhalb der kriminellen Strukturen der Torrisi-Familie behaupten muss. Die Handlung ist linear aufgebaut und konzentriert sich auf eine erzählerisch geführte Kampagne. Dabei bewegt ihr euch durch historische Schauplätze, nutzt zeittypische Fahrzeuge und kämpft mit klassischen Waffen wie Lupara-Schrotflinten und Stilettos.

Die technische Umsetzung basiert auf der Unreal Engine 5. Die durchschnittliche Spielzeit beträgt 8,8 Stunden. Auf Steam liegt die Nutzerbewertung bei 72,9 Prozent. Metacritic vergibt eine Wertung von 76, während OpenCritic das Spiel mit 77 bewertet. Ein kostenloser Spielmodus namens „Free Ride“ ist für die kommenden Monate angekündigt und soll auf allen Plattformen verfügbar sein.