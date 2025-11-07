Mafia: The Old Country: Übertrifft interne Erwartungen von Take-Two

Positives Echo von Kritikern und Kunden zu Mafia: The Old Country bestätigt Nachfrage nach hochwertigen, storybasierten Spielen, sagt Take-Two Interactive.

Im aktuellen Finanzbericht von Take-Two Interactive wurde die Veröffentlichung und Marktleistung des Spiels Mafia: The Old Country thematisiert.

Der Titel erschien im August 2025 und stellt den ersten neuen Teil der Mafia-Reihe seit nahezu zehn Jahren dar.

Laut CEO Strauss Zelnick wurde das Spiel von Kritikern und Kunden positiv aufgenommen und hat die internen Erwartungen des Unternehmens schnell übertroffen. Die Resonanz bestätigt laut Zelnick die anhaltende Nachfrage nach hochwertigen, erzählerisch geprägten Spielerlebnissen mit hohem Mehrwert.

Entwickelt wurde Mafia: The Old Country vom Studio Hangar 13, das laut Unternehmensangaben künftig weiterhin an filmisch inszenierten Projekten arbeiten wird – sowohl innerhalb der Mafia-Reihe als auch darüber hinaus.

Take-Two sieht darin eine strategische Bestätigung für die Ausrichtung auf narrative Inhalte und plant, diesen Fokus in zukünftigen Produktionen des Studios weiterzuverfolgen.

Gegenüber The Game Business sagte Zelnick zusätzlich über die Performance des Spiels: „Unsere Vermutung hat sich bestätigt. Das heißt einfach: Wenn man den Leuten ein tolles Story-Erlebnis bietet, das viel Spaß macht, einigermaßen überschaubar ist und zu einem fairen Preis angeboten wird, dann kann man das perfekte Ergebnis erzielen.“