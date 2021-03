Magic: Legends: Weltenverzauberungen und Schwierigkeitsgrade vorgestellt

Perfect World Entertainment und Cryptic Studios geben bekannt, dass ein neuer Trailer und ein neuer Entwickler-Blog für Magic: Legends, das kommende free-to-play ARPG basierend auf dem Kartenspiel von Wizards of the Coasts, Magic: The Gathering, veröffentlicht wurde.

Der neueste Trailer enthüllt die vielfältigen Optionen für die Anpassung des Schwierigkeitsgrades und der Komplexität, um für jeden Spieldurchlauf neue Herausforderungen zu schaffen.

Der Trailer zeigt den Spielern die Schwierigkeitsmodifikatoren, die benutzerdefinierten Herausforderungen und wie Regions- und Weltenverzauberungen den Spielern eine große Auswahl an Möglichkeiten und Strategien zum Spielen anbieten.

Die Open Beta für Magic: Legends beginnt am 23. März, die Anmeldung hierfür ist schon jetzt auf PlayMagicLegends.com verfügbar.

Hier geht es zum Entwickler-Blog.