Magical Delicacy: Ab Juli im Xbox Game Pass

Ein köstliches Abenteuer wartet! Nintendo Switch-, Xbox- und PC-Veröffentlichungstermin für „Metroidvania-Lite trifft auf Kochspiel“ Magical Delicacy bekannt gegeben: 16. Juli 2024.

Heute freuen sich Whitethorn Games, Herausgeber von inklusiven, leicht zugänglichen Spielen wie APICO, Calico, Botany Manor und Lake – und der Solo-Entwickler sKaule darüber, dass ihr kommendes Metroidvania-Spiel Magical Delicacy am 16. Juli 2024 für Nintendo Switch, PC und Xbox erscheinen wird – ab dem ersten Tag mit Xbox Game Pass.

„Heute freuen wir uns, zwei erstaunliche Ankündigungen für das kommende Metroidvania-Lite-meets-Kochspiel Magical Delicacy von Entwickler sKaule bekannt zu geben. Erstens: Das Spiel wird zum Start auf Nintendo Switch erhältlich sein. Apropos Launch: Unsere zweite Ankündigung des Tages ist, dass Magical Delicacy am 16. Juli für PC, Nintendo Switch und Xbox erscheint – und zwar am ersten Tag mit Xbox Game Pass!“

Magical Delicacy ist ein gesundes Abenteuer in einer bezaubernden Welt und lädt euch ein, in die Rolle der jungen Hexe Flora zu schlüpfen, die in die Abenteurerstadt Grat reist, um ihre magischen Fähigkeiten auszubauen und sich ihren Traum zu erfüllen, eine vollwertige Hexe zu werden.

Nach ihrer Ankunft kümmert ihr euch um die Zubereitung von Mahlzeiten und Zaubertränken für die verschiedenen Charaktere, von den charmanten Stadtbewohnern und geheimnisvollen Reisenden bis hin zu vergessenen Legendengestalten und Meistern ihres Handwerks.

Auf ihrem Weg durch das gemütliche Hafenstädtchen entdeckt sie die Geschichten der Stadtbewohner und erfährt, dass hinter Grat mehr steckt, als man auf den ersten Blick sieht.