Magical Delicacy: Kochabenteuer erscheint direkt im Xbox Game Pass

In diesem Kochabenteuer mit Metroidvania-Elementen schlüpft ihr in die Rolle von Flora, einer jungen Frau, die in einer belebten Hafenstadt an den Klippen ankommt, um einen Laden zu eröffnen und sich ihren Traum zu erfüllen, eine richtige Hexe zu werden!

Kocht Mahlzeiten und Tränke in eurer individuellen Küche und wählt sorgfältig die richtigen Zutaten aus, um die Wünsche eurer Kunden zu erfüllen. Erkundet die Stadt in lockerer Jump’n’Run-Manier, um die Bewohner kennenzulernen und schmackhafte Leckereien auszuliefern, während ihr neue Geheimnisse entdeckt, neue Wege findet und mehr über die Welt der Magie lernt!

Magical Delicacy wird ab dem ersten Tag mit dem Xbox Gamepass für PC, Xbox Series S|X und Xbox One sowie für PC über Steam erhältlich sein.