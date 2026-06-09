Magicians: The Devil’s Deal: Düstere Bühnenmagie und First-Person-Action

22 Autor: , in News / Magicians: The Devil’s Deal
Übersicht

Magicians: The Devil’s Deal zeigt düstere Bühnenmagie im neuen Trailer.

Beim Xbox Games Showcase 2026 wurde mit Magicians: The Devil’s Deal eine komplett neue First-Person-Action-IP vorgestellt, die Bühnenmagie als tödliche Kraft in einem düsteren Fantasy-Setting neu interpretiert.

Entwickelt wird das Spiel von Uppercut Games in Zusammenarbeit mit Focus Entertainment. Der Release ist für 2027 auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC geplant. Zusätzlich wurde bestätigt, dass der Titel direkt zum Launch im Xbox Game Pass enthalten sein wird und Xbox Play Anywhere unterstützt.

Im Zentrum steht Jacob, ein talentierter Bühnenmagier, der in die albtraumhafte Welt „Theatreland“ gezogen wird – ein verzerrtes Spiegelbild des viktorianischen Londons, das von mächtigen sogenannten „Meistern“ beherrscht wird. Diese Figuren kontrollieren jeweils eigene Domänen und verkörpern eine Mischung aus Ehrgeiz, Täuschung und übernatürlicher Macht.

Jacob wird von seinen ehemaligen Rivalen verraten und in eine Art Höllenzustand verbannt. Doch genau dort tritt eine entscheidende Wendung ein: Der Teufel selbst bietet ihm einen Pakt an, der seine Bühnenillusionen in echte, übernatürliche Kräfte verwandelt. Diese Transformation bildet die Grundlage für sein weiteres Überleben in Theatreland.

Das Gameplay verbindet klassische First-Person-Action mit einem starken Fokus auf magische Fähigkeiten, die sich im Verlauf der Reise erweitern lassen. Spieler können Kräfte kombinieren, neue Fähigkeiten von besiegten Meistern übernehmen und ihren Kampfstil dynamisch anpassen.

Besonders hervorgehoben wird die Struktur von Theatreland selbst: Die Welt ist nicht statisch, sondern verändert sich stetig und zwingt Spieler dazu, ihre Herangehensweise immer wieder neu zu denken. Jeder Schritt tiefer in diese Realität bedeutet zugleich mehr Macht – aber auch größere Konsequenzen.

Auch die Entwickler betonen die kreative Vision hinter dem Projekt: Die Inspiration aus viktorianischen Bühnenplakaten, kombiniert mit Dämonologie, Illusion und tragischen Figuren, soll ein Spielerlebnis schaffen, das stark auf Atmosphäre und Erkundung setzt.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Magicians: The Devil’s Deal

22 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. mAsTeR OuTi 115180 XP Scorpio King Rang 3 | 09.06.2026 - 12:53 Uhr

    Ich war begeistert da es mal was anderes war…hoffe es spielt sich gut. 🙂

    0
  6. Dr Gnifzenroe 276685 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 09.06.2026 - 15:47 Uhr

    Finde den Trailer richtig gut. Den habe ich mir schon einige Male angeschaut. Hoffentlich kommt auch ein gutes Spiel am Ende dabei raus.

    0
  7. Crusader onE 93375 XP Posting Machine Level 2 | 09.06.2026 - 18:41 Uhr

    Für mich das absolute Highlight. Kam für mich extrem unerwartet. Erinnert mich an die xbox 360 Ära. Ich hoffe das spielt sich flüssig. Könnte mega werden.

    0
  8. Ralle89 171465 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 09.06.2026 - 18:43 Uhr

    Kommt ja in den Pass da kann man sich es ja mal anschauen 🤔

    0

Hinterlasse eine Antwort