Magicians: The Devil’s Deal: Düstere Bühnenmagie und First-Person-Action

Beim Xbox Games Showcase 2026 wurde mit Magicians: The Devil’s Deal eine komplett neue First-Person-Action-IP vorgestellt, die Bühnenmagie als tödliche Kraft in einem düsteren Fantasy-Setting neu interpretiert.

Entwickelt wird das Spiel von Uppercut Games in Zusammenarbeit mit Focus Entertainment. Der Release ist für 2027 auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC geplant. Zusätzlich wurde bestätigt, dass der Titel direkt zum Launch im Xbox Game Pass enthalten sein wird und Xbox Play Anywhere unterstützt.

Im Zentrum steht Jacob, ein talentierter Bühnenmagier, der in die albtraumhafte Welt „Theatreland“ gezogen wird – ein verzerrtes Spiegelbild des viktorianischen Londons, das von mächtigen sogenannten „Meistern“ beherrscht wird. Diese Figuren kontrollieren jeweils eigene Domänen und verkörpern eine Mischung aus Ehrgeiz, Täuschung und übernatürlicher Macht.

Jacob wird von seinen ehemaligen Rivalen verraten und in eine Art Höllenzustand verbannt. Doch genau dort tritt eine entscheidende Wendung ein: Der Teufel selbst bietet ihm einen Pakt an, der seine Bühnenillusionen in echte, übernatürliche Kräfte verwandelt. Diese Transformation bildet die Grundlage für sein weiteres Überleben in Theatreland.

Das Gameplay verbindet klassische First-Person-Action mit einem starken Fokus auf magische Fähigkeiten, die sich im Verlauf der Reise erweitern lassen. Spieler können Kräfte kombinieren, neue Fähigkeiten von besiegten Meistern übernehmen und ihren Kampfstil dynamisch anpassen.

Besonders hervorgehoben wird die Struktur von Theatreland selbst: Die Welt ist nicht statisch, sondern verändert sich stetig und zwingt Spieler dazu, ihre Herangehensweise immer wieder neu zu denken. Jeder Schritt tiefer in diese Realität bedeutet zugleich mehr Macht – aber auch größere Konsequenzen.

Auch die Entwickler betonen die kreative Vision hinter dem Projekt: Die Inspiration aus viktorianischen Bühnenplakaten, kombiniert mit Dämonologie, Illusion und tragischen Figuren, soll ein Spielerlebnis schaffen, das stark auf Atmosphäre und Erkundung setzt.