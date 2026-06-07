Magicians: The Devil’s Deal: Düstere Magie ab 2027 im Xbox Game Pass

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Magicians: The Devil’s Deal zeigt düstere Magie und tödliche Illusionen.

Mit Magicians: The Devil’s Deal wurde beim Xbox Games Showcase 2026 ein neues Action-Erlebnis vorgestellt, das Magie, Täuschung und düstere Fantasy-Elemente miteinander verbindet.

Der Reveal-Trailer zeigt eine Welt namens „Theatreland“, in der Illusionen zur tödlichen Waffe werden. Spieler übernehmen die Rolle eines Tricksters, der seine Fähigkeiten gezielt ausbaut und sich gegen mächtige Gegner behaupten muss.

Im Zentrum des Gameplays steht ein System, das klassische Bühnenmagie in offensive und defensive Kräfte verwandelt. Illusionen, Tricks und Inszenierungen werden dabei zu essenziellen Kampfmechaniken, die sowohl Kreativität als auch Timing erfordern.

Die Spielwelt selbst setzt stark auf eine surreale, theatralische Ästhetik. In „Theatreland“ begegnen Spieler sogenannten „Masters“, die jeweils einzigartige Fähigkeiten besitzen und nach ihrem Sieg vom Spieler absorbiert werden können.

Damit entsteht ein progressionsbasiertes System, in dem neue Kräfte direkt aus besiegten Gegnern gewonnen werden.

Bestätigt wurde außerdem die Plattformstrategie: Magicians: The Devil’s Deal erscheint für Xbox Series X|S und PC, unterstützt Xbox Play Anywhere und wird direkt zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein.

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13 Kommentare Added

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  3. de Maja 349025 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.06.2026 - 21:52 Uhr

    Meins ist es nicht, bin nicht so Fan von dem Artstyle.

    0

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