Magin: The Rat Project Stories: Entscheidungen verändern Karten & Story gleichzeitig

Magin: The Rat Project Stories ist ab sofort erhältlich und kombiniert Story-Entscheidungen mit Kartenkämpfen.

Ab sofort ist Magin: The Rat Project Stories für PlayStation 5, Xbox, Nintendo Switch und PC verfügbar und setzt auf eine enge Verzahnung von Story und Gameplay.

Im Mittelpunkt steht ein System, bei dem Entscheidungen direkten Einfluss auf das Kartendeck nehmen. Neue Karten werden nicht über Menüs freigeschaltet, sondern entstehen durch das Verhalten und die gewählten Wege im Verlauf der Geschichte.

Die Handlung folgt den Figuren Elester und Tolen, deren miteinander verknüpfte Geschichten in einer düsteren Fantasywelt angesiedelt sind. Entscheidungen öffnen neue Pfade, Begegnungen und mögliche Enden, wodurch sich der Spielverlauf individuell entwickelt.

Das Kampfsystem bleibt bewusst kompakt gehalten. Ein sich organisch entwickelndes Deck verlangt präzise und überlegte Züge, während jede Karte eine konkrete Handlung im Spiel repräsentiert.

Visuell setzt der Titel auf einen handgezeichneten Comic-Stil, der die narrative Ausrichtung zusätzlich unterstreicht und dem Spiel eine eigenständige Präsentation verleiht.

Magin: The Rat Project Stories ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox, Nintendo Switch und PC via Steam erhältlich.