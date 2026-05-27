Mago: Hyperdelicious Edition: Erscheint im vierten Quartal 2026 für Konsolen und PC

Eine erweiterte Neuauflage des Retro-Plattformers Mago: Hyperdelicious Edition wurde für das vierte Quartal 2026 angekündigt.

Das Spiel entsteht durch eine Zusammenarbeit von Dream Potion Games, ABONICO GAME WORKS, Resistance Studios, Selecta Play und Hidden Trap.

Mago: Hyperdelicious Edition kombiniert klassisches 2D-Plattforming mit RPG-Elementen und setzt auf Pixelgrafik im Retro-Stil. Spieler übernehmen die Rolle eines Magiers, der mit seinem Zauberstab zahlreiche Hindernisse, Gegner und Bosskämpfe überwinden muss.

Insgesamt umfasst das Abenteuer acht unterschiedliche Welten mit eigenen Themen, Mechaniken und Herausforderungen. Zusätzlich versprechen die Entwickler versteckte Geheimnisse sowie verschiedene Minispiele.

Neben der digitalen Veröffentlichung für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch sind auch physische Editionen geplant. Diese erscheinen für PlayStation 5 und Nintendo Switch sowohl als Standard-Version als auch als Collector’s Edition.

Der Release von Mago: Hyperdelicious Edition ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen.