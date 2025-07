Mamorukun ReCurse!: Spiel erscheint im September

Mamorukun ReCurse! erscheint am 25. September 2025 für PC und Konsolen.

Clear River Games, ein auf klassische und Retro-Spiele spezialisierter Videospiel-Publisher, hat heute gemeinsam mit dem japanischen Publisher und Entwickler City Connection das Erscheinungsdatum für Mamorukun ReCurse! bekannt gegeben. Das Spiel erscheint am 25. September 2025 für PC, PS4, PS5, Xbox und Nintendo Switch und wird in einem brandneuen, kugeldurchsiebten Trailer vorgestellt.

Taucht ein in diese moderne Neuauflage eines Kultklassikers unter den Arcade-Shootern und begebt euch auf ein Abenteuer voller atemberaubender Umgebungen, bizarrer Kreaturen und Kugeln, um die Unterwelt zu retten und das Tor zur Welt der Dunkelheit zu versiegeln.

Die Spieler übernehmen die Kontrolle über Mamoru, der nach seinem vorzeitigen Tod in der Unterwelt erwacht. Nach einer kurzen Begegnung mit drei neuen Freunden erklärt der energiegeladene Fululu, dass er, Mayuno, Kinya und Beniko die einzige Hoffnung sind, die Invasion der Dunkelheit zu stoppen, die die Unterwelt zu verschlingen droht.

Lasst euch nicht von der wunderschönen, sanften Ästhetik täuschen – dieses vertikal scrollende Shoot ‚em up versetzt euch zurück in die Zeiten der traditionellen Arcade-Spiele, in denen man noch auf die Spielautomaten einschlug.

In Mamorukun Recurse! hat der Spieler die Kontrolle und kann mit Curse Bullets den Schwierigkeitsgrad des Spiels verändern und Belohnungen einheimsen. Vernichtet kleinere Gegner, entfernt Projektile vom Bildschirm oder macht größere Gegner stärker, sodass sie schwerer zu besiegen sind. Je größer das Risiko, desto höher die Punktzahl.