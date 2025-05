Mamorukun ReCurse!: Vertikal, verspielt, verflucht: Kultiger Bullet-Hell-Shooter lebt wieder auf

Ihr liebt knallbunte Bullet-Hell-Action mit einem Hauch japanischer Mythologie? Dann dürft ihr euch auf die Rückkehr eines Kultklassikers freuen: Mamorukun ReCurse! erscheint noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox sowie Nintendo Switch – und bringt den japanischen Arcade-Hit Mamorukun Curse! in modernisierter Form zurück auf den Bildschirm.

Das Spiel, ursprünglich 2008 von G.rev für japanische Spielhallen entwickelt, wurde von TAKE x OFF – dem Team hinter dem gefeierten Under Defeat-Port – komplett neu aufgelegt.

Dabei bleibt der charmante Stil erhalten, wird aber durch moderne Features wie Breitbildunterstützung und optionale Twin-Stick-Steuerung ergänzt. So könnt ihr selbst wählen, ob ihr lieber klassisch oder mit mehr Präzision durch die feindlichen Kugelhagel navigiert.

In Mamorukun ReCurse! schlüpft ihr in die Rolle von Mamoru, der nach seinem Tod im Totenreich erwacht und zusammen mit neuen Freunden das drohende Unheil aus der „Welt der Dunkelheit“ abwenden muss. Der Clou: Ihr nutzt sogenannte „Curse Bullets“, um kleinere Gegner auszuschalten oder größere Feinde gezielt zu stärken – ein spannendes Risiko-Ertrags-System, das jede Entscheidung im Spiel taktisch auflädt. Wer den Nervenkitzel sucht, kann sogar sich selbst verfluchen, um noch größere Herausforderungen – und Punktzahlen – zu meistern.

Abseits des Hauptspiels bietet Mamorukun ReCurse! jede Menge Zusatzinhalte: Neben Story-, Arcade- und Challenge-Modi erwarten euch freischaltbare Kostüme, eine Galerie und sämtliche zuvor veröffentlichte DLC-Charaktere. Auch der Soundtrack kommt nicht zu kurz – mit Originalkompositionen von Yosuke Yasui und neu arrangierter Musik aus früheren Versionen.



Mamorukun ReCurse! ist nicht nur eine liebevolle Remaster-Version, sondern auch ein modernes Denkmal für ein unterschätztes Arcade-Juwel. Ob ihr den Klassiker wiederentdecken oder ihn zum ersten Mal erleben wollt – das Spiel verspricht bunte, fordernde Action mit einer ordentlichen Portion Retro-Flair.