Mandragora: Whispers of the Witch Tree: Deluxe Edition-Quest jetzt für alle verfügbar

Frisch gebraute Quest „Dark Ale“ für Mandragora: Whispers of the Witch Tree verfügbar.

Knights Peak und Primal Game Studio erheben ihre virtuellen Gläser zu Ehren der unterstützenden Community und veröffentlichen die spannende Nebenquest „Dark Ale“ für Mandragora: Whispers of the Witch Tree auf allen Plattformen.

Die Quest, die bisher exklusiv für Vorbesteller und Besitzer der Deluxe Edition verfügbar war, erscheint heute als kostenloser DLC für PC und Xbox, sowie am 24. Juli für PlayStation 5.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree ist digital für PC und mit dem bisher größten Konsolenrabatt von 25 % für PS5 und Xbox Series X|S erhältlich.

„Dark Ale” ist eine kostenlose DLC-Quest, in der Spieler ein mysteriöses Bierfass im Keller von Rosalies Inn untersuchen. Die Quest erfordert nicht nur Kampfexpertise, sondern auch einen raffinierten Geschmack und stellt beides auf die Probe.

Features:

Ein obskures Geheimnis um den seltsamen Inhalt eines Bierfasses.

Eine doppelte Herausforderung, sowohl für die Kampffähigkeiten der Spieler als auch ihre feinen Gaumen.

Eine einzigartige, in sich geschlossene Geschichte in Faelduum.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree ist sowohl in einer Standard-Edition als auch in einer Deluxe-Edition für PC (im Epic Games Store, GOG.com und auf Steam), PlayStation 5, und Xbox Series X|S erhältlich.

Das Spiel erscheint zudem am 5. September in physischer Form als Standard-Edition und als Collector’s Edition. Die Collector’s Edition wird neben dem Spiel auch exklusive physische Gegenstände wie ein Artbook, eine Soundtrack-CD und mehr enthalten.