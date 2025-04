Mandragora: Whispers of the Witch Tree: Entwicklung des Talentbaums beleuchtet

Die Entwicklung des Talentbaums wird in einem neuen Video zum Action-RPG Mandragora: Whispers of the Witch Tree vorgestellt.

Primal Game Studio und Knights Peak setzen ihre Feature-Showcase-Reihe für das kommende Dark-Fantasy-Action-Rollenspiel Mandragora Whispers of the Witch Tree mit einem brandneuen Video fort, das die Entwicklung des Talentbaums beleuchtet.

Dieses neueste Video beleuchtet die umfangreichen Optionen zur Anpassung der Fertigkeiten, die den Spielern zur Verfügung stehen, und zeigt, wie verschiedene Fähigkeiten und Upgrades einzigartige Spielstile formen.

Von verheerenden Kampftechniken bis hin zu mächtigen passiven Boni bietet das Talentbaumsystem zahllose Möglichkeiten, die Stärken eures Charakters zu verfeinern und sich an die Gefahren von Faelduum anzupassen.

Mandragora Whispers of the Witch Tree spielt in der düsteren und fesselnden Welt von Faelduum und verbindet seelenähnliche Kämpfe mit nicht-linearer Erkundung, bietet herausfordernde Kämpfe, tiefgreifende Charakteranpassung und eine Geschichte, die von den Entscheidungen des Spielers geprägt ist.

Das Spiel bietet sechs verschiedene Charakterklassen, jede mit einzigartigen Talentbäumen und über 200 aktiven Fertigkeitsverbesserungen.

Die Geschichte wurde von Brian Mitsoda (Vampire: The Masquerade – Bloodlines) entwickelt, der Soundtrack wurde von Christos Antoniou komponiert und vom FILMharmonic Orchestra of Prague gespielt.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree wird am 17. April 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Vorbestellungen sind ab sofort auf Steam und im Epic Games Store möglich.