Mandragora: Whispers of the Witch Tree: Intensive Kampfmechaniken und komplexe Charakterentwicklung

Neue Einblicke in das düstere Fantasy-Action-RPG Mandragora: Whispers of the Witch Tree mit atemberaubender Grafik, intensiven Kämpfen und einer fesselnden Geschichte.

Publisher Knights Peak und Entwickler Primal Game Studio haben während des Future Games Show Spring Showcase einen packenden neuen Trailer für ihr kommendes Dark-Fantasy-Action-RPG Mandragora: Whispers of the Witch Tree veröffentlicht, wie wir bereits berichtet haben.

Der neueste Trailer bietet Spielern einen tieferen Einblick in die beeindruckende, handgemalte 2,5D-Welt des Spiels und betont die atmosphärischen Schauplätze, die intensiven Kampfmechaniken und die komplexe Charakterentwicklung.

Der Trailer kann noch einmal hier angesehen werden, falls ihr das Video verpasst habt:

Nun wurden weitere Informationen zum Spiel Mandragora: Whispers of the Witch Tree enthüllt und entführt Spieler in ein Reich, das von Entropie zerstört wird und in dem die Menschheit gegen monströse Kreaturen und verzerrte Schrecken ums Überleben kämpft.

Das Spiel verbindet Elemente von Souls-Kämpfen und Metroidvania-Erkundung und bietet so ein herausforderndes, aber lohnendes Erlebnis.

Highlights:

Vielfältige Spielstile – Spieler wählen aus sechs einzigartigen Charakterklassen, die jeweils über spezielle Talentbäume und über 200 Fertigkeitsverbesserungen verfügen.

– Spieler wählen aus sechs einzigartigen Charakterklassen, die jeweils über spezielle Talentbäume und über 200 Fertigkeitsverbesserungen verfügen. Herausfordernde Gegner – 15 brutale Bosse und mehr als ein Dutzend furchterregende Minibosse, die sowohl Geschick als auch Strategie auf die Probe stellen.

– 15 brutale Bosse und mehr als ein Dutzend furchterregende Minibosse, die sowohl Geschick als auch Strategie auf die Probe stellen. Verzweigte Erzählung – Eine von den Entscheidungen der Spieler geprägte Geschichte aus der Feder von Brian Mitsoda (Vampire: The Masquerade – Bloodlines), die mehrere Enden bietet.

– Eine von den Entscheidungen der Spieler geprägte Geschichte aus der Feder von Brian Mitsoda (Vampire: The Masquerade – Bloodlines), die mehrere Enden bietet. Mitreißender Soundtrack – Ein von Christos Antoniou komponierter Originalsoundtrack, gespielt vom FILMharmonic Orchestra of Prague, gibt den Ton für ein fesselndes dunkles Fantasy-Abenteuer vor.

Mit einem Fokus auf die beeindruckende handgezeichnete 2,5D-Welt, die atmosphärische Umgebung, intensive Kampfmechaniken und komplexe Charakterentwicklung entführt Mandragora: Whispers of the Witch Tree Spieler in ein magisches Reich

Mandragora: Whispers of the Witch Tree erscheint am 17. April 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.