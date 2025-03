Mandragora: Whispers of the Witch Tree: Magischer Launch-Trailer veröffentlicht

Mandragora: Whispers of the Witch Tree erscheint am 17. April 2025. Hier könnt ihr euch den magischen Launch-Trailer anschauen.

Auch Mandragora: Whispers of the Witch Tree hatte seinen Auftritt bei der Future Game Show 2025. So wurde bekannt gegeben, dass das Spiel am 17. April veröffentlicht wird und hat parallel den Launch-Trailer präsentiert, den ihr euch direkt hier anschauen könnt:

Mandragora: Whispers of the Witch Tree erscheint am 17. April 2025 für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC.