Die Geheimnisse von Mandragora: Whispers of the Witch Tree – Neue Feature-Showcase-Serie und Demo veröffentlicht.

Primal Game Studio und Knights Peak kündigen die Veröffentlichung einer brandneuen Video-Reihe an, in der die wichtigsten Features des kommenden Dark-Fantasy-Action-RPGs Mandragora: Whispers of the Witch Tree vorgestellt werden.

Das erste Video, das heute erscheint, widmet sich dem Ausrüstungsfortschrittssystem und bietet einen detaillierten Einblick, wie sich die Ausrüstung im Laufe des Spiels weiterentwickelt.

Jede Woche wird ein neues Video veröffentlicht, das zentrale Gameplay-Elemente wie die Fähigkeiten-Entwicklung, Charakterklassen, Crafting und Schadensarten beleuchtet.

Das Ausrüstungsfortschritts-Video zu Mandragora: Whispers of the Witch Tree gibt es hier zu sehen:

Noch vor der offiziellen Veröffentlichung haben Spieler die Möglichkeit, Mandragora: Whispers of the Witch Tree selbst auszuprobieren.

Die öffentliche Demo, die einen ersten Einblick in die atmosphärische Welt, das strategische Kampfsystem und die tiefgehenden RPG-Mechaniken des Spiels bietet, ist ab heute um 19.00 Uhr auf PC und Xbox verfügbar. Die PlayStation-Version folgt in der nächsten Woche.

Diese Demo zu Mandragora: Whispers of the Witch Tree konfrontiert Spieler mit den Schrecken der Entropie-Korruption. Neueinsteiger können sich mit einem Tutorial in die Grundlagen einarbeiten, während erfahrene Inquisitoren ihre Fähigkeiten verfeinern und sich einem mächtigen ersten Boss stellen.

Diese Demo-Version bietet drei einzigartige Klassen: Den Vanguard, einen unerbittlichen Krieger, der mit schweren Waffen kämpft, den Spellbinder, einen Meister chaotischer Magie, sowie den Nightshade, einen flinken Attentäter, der mit Gift und Dolchen hantiert. Die Wahl der Klasse beeinflusst, wie Spieler kämpfen, überleben und sich einen Weg durch die Dunkelheit bahnen.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree spielt in der düsteren und packenden Welt von Faelduum und kombiniert Soulslike-Kämpfe mit non-linearer Erkundung. Spieler erwarten herausfordernde Kämpfe, tiefgehende Charakteranpassungen und eine Geschichte, die durch ihre Entscheidungen geprägt wird.

Es gibt sechs verschiedene Charakterklassen, jede mit individuellen Talentbäumen und über 200 aktiven Fähigkeits-Verbesserungen. Die Geschichte stammt aus der Feder von Brian Mitsoda (Vampire: The Masquerade – Bloodlines). Der atmosphärische Soundtrack wurde von Christos Antoniou komponiert und vom FILMharmonic Orchestra of Prague eingespielt.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree erscheint am 17. April 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Vorbestellungen sind jetzt auf Steam und im Epic Games Store möglich.