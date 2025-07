Mandragora: Whispers of the Witch Tree: Neues Spiel+ mit Update 1.6

Image: Knights Peak / Mandragora: Whispers of the Witch Tree

Mandragora: Whispers of the Witch Tree hat mit Update 1.6 die Funktion Neues Spiel+ und weitere Verbesserungen erhalten.

Für Mandragora: Whispers of the Witch Tree ist das Update in Version 1.6 jetzt mit der Funktion Neues Spiel+ verfügbar.

Ihr könnt in einem neuen Durchgang eure Ausrüstung, Fähigkeiten und Wissen benutzen und euch noch größeren Herausforderungen stellen.

Darüber hinaus bringt das Update verschiedene Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit und Anpassungen der Spielbalance mit sich.

Schaut euch die Highlights des Updates im Trailer und werft hier einen Blick in die Patch Notes.