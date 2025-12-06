Mandragora: Whispers of the Witch Tree: Physische Editionen jetzt im Handel

Mandragora: Whispers of the Witch Tree – die physischen Editionen erscheinen heute!

Der Publisher Knights Peak Interactive, der Entwickler Primal Game Studio und der Publishing-Partner U&I Entertainment freuen sich, bekannt zu geben, dass die physischen Editionen des gefeierten Dark-Fantasy-Action-RPGs Mandragora: Whispers of the Witch Tree jetzt für PlayStation 5, Xbox Series X und Nintendo Switch erhältlich sind.

Den Trailer zu den physischen Editionen gibt es hier:

Die Standard Edition kommt mit dem kompletten Spiel in einer Box und ist ideal für Spieler, die ihre physische Spielesammlung erweitern wollen.

Die Collector’s Edition bietet eine tolle Auswahl an physischen Extras, die das Mandragora-Erlebnis noch besser machen.

Inhalt der Collector’s Edition:

Das komplette Spiel für PlayStation 5, Xbox Series X oder Nintendo Switch

Ein doppelseitiges Poster mit beeindruckenden Key-Art-Motiven

Eine Soundtrack-CD mit der eindringlichen Musik des Spiels

Ein hochwertiges Artbook mit Konzeptzeichnungen und Illustrationen

mit Konzeptzeichnungen und Illustrationen

Das Ganze kommt in einer speziellen Collector’s Edition-Box mit exklusiven alternativen Artworks. Die Standard Edition ist ab jetzt für 39,99 € und die Collector’s Edition für 59,99 € erhältlich.