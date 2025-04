Mandragora: Whispers of the Witch Tree: Spotlight 3 mit Vanguard und Spellbinder

Mandragora: Whispers of the Witch Tree Feature Spotlight 3: Vanguard und Spellbinder.

Primal Game Studio, in Zusammenarbeit mit Publisher Knights Peak, stellen den dritten Teil der „Spotlight”-Videoreihe zum mit Spannung erwarteten Mandragora: Whispers of the Witch Tree vor. Der düstere, von Metroidvanias inspirierte Fantasy-Titel kombiniert tiefgehende RPG-Mechaniken mit herausfordernden Kämpfen und einer atmosphärischen Welt.

Das neueste Spotlight-Video bietet Spielern einen detaillierten Einblick in das Klassensystem des Spiels und konzentriert sich dabei auf zwei der wichtigsten Spielstile: Vanguard und Spellbinder. Jede Klasse bietet unterschiedliche Kampfansätze – so haben Spieler die Freiheit, ihre Reise durch die verfluchte Welt von Mandragora selbst zu gestalten.

Vanguard – Der standhafte Krieger

Eine auf den Nahkampf fokussierte Klasse, die sich im direkten Kampf auszeichnet. Die Spieler können aus drei Ausrüstungen wählen:

Einhändige Waffe + leichter Schild – Ausgewogene Offensive und Verteidigung mit schnellen Gegenangriffen

– Ausgewogene Offensive und Verteidigung mit schnellen Gegenangriffen Einhändige Waffe + schwerer Schild – Starke Verteidigung auf Kosten der Beweglichkeit

– Starke Verteidigung auf Kosten der Beweglichkeit Zweihändige Waffe – Hoher Schaden, auf Kosten der Verteidigung

Jede Kombination enthält einzigartige Fähigkeiten wie „Wut” für erhöhte Angriffskraft oder „Wirbelwind” für flächendeckenden Schaden.

Spellbinder – Der arkane Meister

Eine magiebasierte Klasse, die sich auf Fernkampfangriffe und mächtige Zaubersprüche spezialisiert. Spieler können einen von zwei Stilen wählen:

Magier-Assassine – Schaden aus mittlerer Distanz mit Zaubern wie „Schattensplitter”

– Schaden aus mittlerer Distanz mit Zaubern wie „Schattensplitter” Vollzauberer – Fernangriffe mit unvorhersehbaren Effekten wie „Chaoswürfel”

Mandragora: Whispers of the Witch Tree spielt in der düsteren und fesselnden Welt von Faelduum und verbindet Kämpfe im Stile eines Soulslikes mit nicht-linearer Erkundung. Der Titel bietet zudem eine tiefgreifende Charakteranpassung und eine Geschichte, die von den Entscheidungen der Spieler geprägt ist. Die sechs verschiedenen Charakterklassen verfügen über einzigartige Talentbäume und können mit über 200 aktiven Fertigkeits-Upgrades verbessert werden. Die Geschichte wurde von Brian Mitsoda (Vampire: The Masquerade – Bloodlines) entwickelt, und wird untermalt von einem eindringlichen Soundtrack von Christos Antoniou, der vom FILMharmonic Orchestra of Prague eingespielt wurde.

Das Mandragora: Whispers of the Witch Tree Class Playstyles Showcase Video gibt es hier zu sehen:

Mandragora: Whispers of the Witch Tree erscheint am 17. April 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.