Mandragora: Whispers of the Witch Tree: Update 1.5.3 veröffentlicht

Mandragora: Whispers of the Witch Tree gewährt erstmals 25 % Rabatt auf Steam zur Feier der sehr positiven Steam-Bewertung!

Knights Peak und Primal Game Studio geben einen wichtigen Meilenstein für Mandragora: Whispers of the Witch Tree bekannt.

Zusammen mit dem neuesten Update 1.5.3 ist das düstere Fantasy-Spiel, das tiefgründige RPG-Mechaniken mit anspruchsvollen Kämpfen verbindet, ab dem 19. Juni mit einem Rabatt von 25 % auf Steam erhältlich, um die jüngste Änderung der Steam-Bewertungen auf „Sehr positiv“ zu feiern!

Den neusten Trailer gibt es hier:

Seit der Veröffentlichung nimmt Mandragora: Whispers of the Witch Tree die Spieler mit auf eine atmosphärische Reise durch die gespenstische Welt von Faelduum und verbindet dabei tiefgreifende RPG-Mechaniken, herausfordernde Kämpfe und erzählerisch reichhaltige Erkundungen.

Obwohl das Spiel aufgrund seiner komplexen Mechanik einen holprigen Start hatte, arbeitete das Entwicklerteam unermüdlich daran, das umfangreiche Feedback der Community umzusetzen und das Spielerlebnis kontinuierlich zu verbessern. Das Ergebnis: Mandragora: Whispers of the Witch Tree ist auf dem richtigen Weg, was sich auch in den deutlich verbesserten Steam-Bewertungen widerspiegelt.

Mit dem zeitlich begrenzten Rabatt können Spieler, die bisher unsicher waren, nun in die Welt von Mandragora eintauchen, wo Souls-like Kämpfe, nicht lineare Erkundung und eine von Brian Mitsoda (Vampire: The Masquerade – Bloodlines) gestaltete Geschichte auf sie warten.

Mit sechs Hauptcharakterklassen, Hunderten Fertigkeitsverbesserungen und über 75 handgefertigten Umgebungen lädt Mandragora: Whispers of the Witch Tree die Spieler dazu ein, ihr eigenes Schicksal in einer Welt zu gestalten, in der Magie verboten ist und jede Entscheidung zählt.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree ist sowohl in einer Standard-Edition als auch in einer Deluxe-Edition für PC (auf Steam, im Epic Games Store, und GOG.com), PlayStation 5, und Xbox Series X|S erhältlich.