Mandragora: Metroidvania inspiriertes Abenteuer erscheint für Xbox

Primal Game Studio und Marvelous Europe freuen sich, Mandragora zu enthüllen, ein handlungsorientiertes Side-Scroller-Action-RPG, das in einem Universum voller prächtiger Farben und unvermeidlicher Tragödien spielt.

Das von Primal Game Studio entwickelte und von Marvelous Europe veröffentlichte Mandragora ist ein herausforderndes, aber lohnendes, von Metroidvania inspiriertes Abenteuer, das für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheint.

Istvan Zsuffa, Creative Director bei Primal Game Studio, sagt: „Mandragora ist ein Genre-Mix aus allem, was wir an unseren Lieblingsspielen lieben. Das machte es zu einer Herausforderung, den richtigen Publisher zu finden, der unsere Vision eines Titels versteht, der nicht in eine Schublade passt. Deshalb sind wir so froh, mit Marvelous Europe zusammenzuarbeiten, um unser Spiel auf allen bevorzugten Plattformen zu veröffentlichen. Wir sind dankbar für die bisherige Unterstützung der Fans und können es kaum erwarten, diese Reise gemeinsam fortzusetzen!“

„Wir sind begeistert, die Vision von Primal Game Studio in die Welt zu bringen“, fügt Marc Melton, Managing Director bei Marvelous Europe, hinzu. „Mandragora ist ein fantastisches Projekt mit riesigem Potenzial, das einen neuen Schritt in unserer Zusammenarbeit mit Entwicklungsstudios markiert, und wir freuen uns, so großartige Partner gefunden zu haben.“