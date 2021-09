Maneater: Truth Quest Add-on ab sofort verfügbar

Entwickler und Publisher Tripwire Interactive kündigte den Start von Maneater: Truth Quest, den ersten herunterladbaren Inhalt für Maneater an. Maneater: Truth Quest ist ab sofort für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie für PC (über Steam und Epic Games Store) erhältlich. Maneater Apex Edition enthält das Hauptspiel und den DLC.

Nach dem dramatischen Ende von Maneater kehren der Bullenhai-Protagonist und Erzähler Trip Westhaven in Maneater: Truth Quest zurück, das die Spieler auf die Plover Island vor der Küste von Port Clovis führt – und das mit neuen Entwicklungen, Herausforderungen, wilden Tieren und vielem mehr aufwartet! Die Spieler übernehmen wieder die Kontrolle über das größte Raubtier des Meeres und fressen, erforschen und entwickeln sich an die Spitze der Nahrungskette.

„Das lange Warten hat endlich ein Ende! Vor über einem Jahr haben wir Maneater auf den Markt gebracht, und die Reaktion der Community war fantastisch“, sagt Sean McBride, Creative Director bei Tripwire Interactive. „Das Team hat hart gearbeitet und Truth Quest ist endlich da! Damit haben wir tonnenweise neue Herausforderungen, ein völlig neues Gebiet zum Erkunden, jede Menge neue Dinge zum Essen und Entwicklungen zum Freischalten. Finde heraus, was Scaly Pete meinte, als die Einheimischen von „Gub’ment-Experimenten“ sprachen, die in den Gewässern von Port Clovis lauerten. Bringen Sie einen Hut aus Alufolie mit, denn Sie werden gleich tief in den Kaninchenbau der Verschwörung und der militärischen Vertuschung hinabtauchen. Trip Westhaven wird die ganze Sache auffliegen lassen!“