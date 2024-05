Manor Lords: Über 2 Millionen Spiele verkauft

Das Debüt Manor Lords von Slavic Magic wurde Ende April von der Kritik begeistert aufgenommen.

Am Eröffnungswochenende erreichte die Zahl der gleichzeitigen Spieler allein auf Steam einen Höchststand von über 173.000, und bereits am nächsten Tag wurden die ersten 1 Million Verkäufe getätigt.

Seitdem hat der Solo-Entwickler hart daran gearbeitet, das Feedback der Spieler zu verarbeiten, und der erste Patch ging kürzlich in den offenen Test.

Slavic Magic’s erstes historisches Stadtaufbauspiel erreicht jetzt einen weiteren wichtigen Verkaufsmeilenstein: 2 Millionen Spiele!

„Es ist wunderbar zu sehen, dass so viele Spieler Manor Lords ausprobieren“, sagt Hooded Horse CEO Tim Bender. „Wir hatten ziemlich optimistische Erwartungen und sogar einige wilde Hoffnungen, aber das Erreichen von zwei Millionen Exemplaren von Manor Lords in so kurzer Zeit hat selbst diese übertroffen.“