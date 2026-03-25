Marathon: 1,2 Millionen Verkäufe und stabile Spielerzahlen – Bericht

Marathon erreicht nach einem Bericht geschätzte 1,2 Millionen Verkäufe, Steam hält 70 % der Spielerbasis und DAUs bleiben stabil.

Neue Zahlen zu Marathon geben einen detaillierten Einblick in die aktuelle Performance des Titels. Laut Schätzungen von Alinea Analytics und bestätigten Quellen bei Bungie liegt der Gesamtverkauf bei etwa 1,2 Millionen Einheiten inklusive Deluxe-Versionen.

Die Plattformverteilung zeigt ein klares Bild: Steam macht 70 % der Spielerschaft aus, gefolgt von PlayStation 5 mit 19 % und Xbox Series X und Series S mit 11 %. Besonders bemerkenswert ist, dass PS5 selbst für ein Multiplattform-Spiel von Bungie die 20 %-Marke nicht erreicht.

Nach einem Launch-Wochenende mit einem Spitzenwert von 478.000 täglichen aktiven Nutzern (DAUs) hält das Spiel derzeit rund 345.000 DAUs, wobei das vergangene Wochenende 380.000 betrug – ein Rückgang von etwa 20 % gegenüber dem Startwochenende. Die durchschnittliche Spielzeit auf Steam liegt bei 28 Stunden, 22 % der Spieler haben über 50 Stunden investiert, 7 % sogar mehr als 100 Stunden.

Obwohl die Zahlen laut Quellen ziemlich akkurat sind, liegen sie insgesamt unter den Erwartungen, insbesondere im Kontext von Entwicklungszeit, Kosten und den hohen Erwartungen von Sony an Bungies erste neue IP seit einem Jahrzehnt. Änderungen an Content-Plänen seien aktuell nicht vorgesehen, und die Arbeit an zukünftigen Seasons läuft weiter.