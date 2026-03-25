Marathon: 1,2 Millionen Verkäufe und stabile Spielerzahlen – Bericht

Neue Zahlen zu Marathon geben einen detaillierten Einblick in die aktuelle Performance des Titels. Laut Schätzungen von Alinea Analytics und bestätigten Quellen bei Bungie liegt der Gesamtverkauf bei etwa 1,2 Millionen Einheiten inklusive Deluxe-Versionen.
Die Plattformverteilung zeigt ein klares Bild: Steam macht 70 % der Spielerschaft aus, gefolgt von PlayStation 5 mit 19 % und Xbox Series X und Series S mit 11 %. Besonders bemerkenswert ist, dass PS5 selbst für ein Multiplattform-Spiel von Bungie die 20 %-Marke nicht erreicht.
Nach einem Launch-Wochenende mit einem Spitzenwert von 478.000 täglichen aktiven Nutzern (DAUs) hält das Spiel derzeit rund 345.000 DAUs, wobei das vergangene Wochenende 380.000 betrug – ein Rückgang von etwa 20 % gegenüber dem Startwochenende. Die durchschnittliche Spielzeit auf Steam liegt bei 28 Stunden, 22 % der Spieler haben über 50 Stunden investiert, 7 % sogar mehr als 100 Stunden.
Obwohl die Zahlen laut Quellen ziemlich akkurat sind, liegen sie insgesamt unter den Erwartungen, insbesondere im Kontext von Entwicklungszeit, Kosten und den hohen Erwartungen von Sony an Bungies erste neue IP seit einem Jahrzehnt. Änderungen an Content-Plänen seien aktuell nicht vorgesehen, und die Arbeit an zukünftigen Seasons läuft weiter.
73 Kommentare AddedMitdiskutieren
„Steam macht 70 % der Spielerschaft aus“
Spielerzahlen: 20K 🙁
Auch hier wieder Momentaufnahme eines niedrigen Peaks. Nachts sind mehr. Soviel Fairness muß sein.
Aber trotzdem richtig weil 1 Woche vorher zur selben Zeit waren es fast 28k.
Bungie wird in den nächsten Jahren geschlossen. Das kann Sony richtig gut. :/
Leider ja. Hoffen wir dass es nicht soweit kommen wird. Bungie ist halt Tradition aber die Bindung zu Sony tut ihnen gar nicht gut. Sony ist zu kommerziell unterwegs. Sobald etwas nicht klappt wird direkt eingestampft – siehe Concord -.-
Ist sicher (noch) nicht der erhoffte Erfolg von Sony, aber scheint echt ein cooles Game zu sein. „Leider“ spiele ich noch Arc Raiders, aber habe jetzt schon ein paar mal gehört, dass es sogar noch besser als Arc ist. Mehr „Hardcore“.
Ist ja noch sehr positiv geschrieben obwohl das alles gar nicht so positiv ist 😅
Klar hält es besser durch als Concord und Highguard zusammen aber ein Minusgeschäft ist es trotzdem.
Und ich glaube auch nicht das die paar Hanseln den Ingameshop rumreißen, da möchten ein paar Wale dabei sein das sich das rentiert.
Leider zu speziell das spiel und der Markt scheint ja auch völlig gesättigt zu sein.
Die Spielerzahlen sind weiterhin im freien Fall. Eine solide Spielerbasis die man mit bezahlbaren Live Service Content abzo…ähm locken will, sehe ich nicht.
Ist das Spiel jetzt gut und wird aktiv gespielt oder zurecht gehasst ?