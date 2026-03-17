Marathon: Accolades-Trailer feiert Kritikerlob

Bungiehat einen offiziellen Accolades-Trailer zu seinem Marathon veröffentlicht. Der Clip fasst die positiven Bewertungen der Fachpresse zusammen und hebt die Stärken des Spiels hervor, das seit dem 5. März auf Xbox, PlayStation und PC verfügbar ist.
Der Trailer präsentiert Szenen aus dem intensiven Gameplay, kombiniert mit Auszügen aus Kritikermeinungen, die die Atmosphäre, das Gunplay und die Mechaniken des Spiels loben. Damit richtet sich die Veröffentlichung sowohl an bestehende Spieler als auch an Interessierte, die sich einen Eindruck vom Spielerlebnis verschaffen möchten.
Mit dieser Präsentation unterstreicht Bungie die Resonanz auf Marathon und dokumentiert die Erfolge des Titels seit seinem Launch. Der Accolades-Trailer dient zugleich als Werbemittel, das die Aufmerksamkeit auf die Qualität und den Erfolg des Spiels lenkt.
58 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich frag mich ja, was dieses Spiel so besonders macht, das es mit soooo vielen News hier bedacht wird.
Es ist einfach geil was soll ich dir sagen…alle, ja AUSNAHMSLOS ALLE mit denen ich spiele oder gespielt habe finden es geil, bis jetzt gab es nicht einen JA NICHT EINEN der gesagt hat nä ist scheisse. Einer hatte mal gemeint, er findet es zu sweaty.
Achja herrlich. Bei mir genau das Gegenteil. Der Großteil bei uns hat sich das Geld zurück geben lassen oder liegen gelassen. Alle haben gesagt das Game ist scheiße. Keiner hat Bock auf diese GAAS Kacke.
Zitat: „Keiner hat Bock auf diese GAAS Kacke“
Darf ich fragen, warum man es dann kauft?
Weil sie dem Spiel eine Faire Chance geben? 😉
Also, wenn ich etwas kacke finde, spar ich mir generell das Geld.
Ist ja auch ok..aber „keiner hat bock auf GAAS“ wussten die das vor dem Kauf nicht? Weird.
Ob das wirklich die die Erklärung für die ganzen News ist?
Keine Ahnung, hab einfach mein Senf dazu gegeben 😂🤷🏻♂️ Ich denke Marathon ist ein klassischer Fall von HATE IT OR LOVE IT…vielleicht 🤷🏻♂️
Ist es wohl auch. Mich spricht das Spiel nicht an. Ich sehe es nur kritisch. Wenn Sony Erfolg mit solchen Spielen hat, dann bekommen wir noch mehr von diesen Service Games vor gesetzt. In diesem Sinne Peace und lange Haare 🤣
Hää..naja gut, du wirst schon wissen was du machst 😅
Am Ende zählen die Verkäufe.
Bei einem GaaS kommen dann noch aktive Spieler dazu, zwecks laufende kosten Deckung.
Unter dem Strich will Sony Gewinn sehen, dennen sind die Bewertungen egal, solange da eine Rote Zahl steht.
Freitag kommt der erste Härte Test mit Crimson Desert. Da bin ich gespannt ob die 50.000 auf Steam gehalten werden können.