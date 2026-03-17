Marathon: Accolades-Trailer feiert Kritikerlob

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Image: Bungie

Neuer Accolades-Trailer würdigt die Erfolge des seit März erhältlichen Extraction-Shooters Marathon.

Bungiehat einen offiziellen Accolades-Trailer zu seinem Marathon veröffentlicht. Der Clip fasst die positiven Bewertungen der Fachpresse zusammen und hebt die Stärken des Spiels hervor, das seit dem 5. März auf Xbox, PlayStation und PC verfügbar ist.

Der Trailer präsentiert Szenen aus dem intensiven Gameplay, kombiniert mit Auszügen aus Kritikermeinungen, die die Atmosphäre, das Gunplay und die Mechaniken des Spiels loben. Damit richtet sich die Veröffentlichung sowohl an bestehende Spieler als auch an Interessierte, die sich einen Eindruck vom Spielerlebnis verschaffen möchten.

Mit dieser Präsentation unterstreicht Bungie die Resonanz auf Marathon und dokumentiert die Erfolge des Titels seit seinem Launch. Der Accolades-Trailer dient zugleich als Werbemittel, das die Aufmerksamkeit auf die Qualität und den Erfolg des Spiels lenkt.

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58 Kommentare Added

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  1. Aragonas 8935 XP Beginner Level 4 | 17.03.2026 - 20:27 Uhr

    Ich frag mich ja, was dieses Spiel so besonders macht, das es mit soooo vielen News hier bedacht wird.

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    • Teddofryo 111475 XP Scorpio King Rang 1 | 17.03.2026 - 20:32 Uhr
      Antwort auf Aragonas

      Es ist einfach geil was soll ich dir sagen…alle, ja AUSNAHMSLOS ALLE mit denen ich spiele oder gespielt habe finden es geil, bis jetzt gab es nicht einen JA NICHT EINEN der gesagt hat nä ist scheisse. Einer hatte mal gemeint, er findet es zu sweaty.

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      • Iceonly2 4480 XP Beginner Level 2 | 17.03.2026 - 20:57 Uhr
        Antwort auf Teddofryo

        Achja herrlich. Bei mir genau das Gegenteil. Der Großteil bei uns hat sich das Geld zurück geben lassen oder liegen gelassen. Alle haben gesagt das Game ist scheiße. Keiner hat Bock auf diese GAAS Kacke.

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        • Teddofryo 111475 XP Scorpio King Rang 1 | 17.03.2026 - 21:15 Uhr
          Antwort auf Aragonas

          Keine Ahnung, hab einfach mein Senf dazu gegeben 😂🤷🏻‍♂️ Ich denke Marathon ist ein klassischer Fall von HATE IT OR LOVE IT…vielleicht 🤷🏻‍♂️

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          • Iceonly2 4480 XP Beginner Level 2 | 17.03.2026 - 21:21 Uhr
            Antwort auf Teddofryo

            Ist es wohl auch. Mich spricht das Spiel nicht an. Ich sehe es nur kritisch. Wenn Sony Erfolg mit solchen Spielen hat, dann bekommen wir noch mehr von diesen Service Games vor gesetzt. In diesem Sinne Peace und lange Haare 🤣

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  2. Kitomy 53895 XP Nachwuchsadmin 6+ | 17.03.2026 - 20:56 Uhr

    Am Ende zählen die Verkäufe.
    Bei einem GaaS kommen dann noch aktive Spieler dazu, zwecks laufende kosten Deckung.

    Unter dem Strich will Sony Gewinn sehen, dennen sind die Bewertungen egal, solange da eine Rote Zahl steht.

    Freitag kommt der erste Härte Test mit Crimson Desert. Da bin ich gespannt ob die 50.000 auf Steam gehalten werden können.

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