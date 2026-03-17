Marathon: Accolades-Trailer feiert Kritikerlob

Bungiehat einen offiziellen Accolades-Trailer zu seinem Marathon veröffentlicht. Der Clip fasst die positiven Bewertungen der Fachpresse zusammen und hebt die Stärken des Spiels hervor, das seit dem 5. März auf Xbox, PlayStation und PC verfügbar ist.

Der Trailer präsentiert Szenen aus dem intensiven Gameplay, kombiniert mit Auszügen aus Kritikermeinungen, die die Atmosphäre, das Gunplay und die Mechaniken des Spiels loben. Damit richtet sich die Veröffentlichung sowohl an bestehende Spieler als auch an Interessierte, die sich einen Eindruck vom Spielerlebnis verschaffen möchten.

Mit dieser Präsentation unterstreicht Bungie die Resonanz auf Marathon und dokumentiert die Erfolge des Titels seit seinem Launch. Der Accolades-Trailer dient zugleich als Werbemittel, das die Aufmerksamkeit auf die Qualität und den Erfolg des Spiels lenkt.