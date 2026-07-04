Marathon: Alarmstufe rot bei Bungie? Spielerzahlen brechen komplett ein

Marathon zeigt aktuell deutlich sinkende Spielerzahlen auf Steam. Laut den neuesten verfügbaren Daten liegt der 24-Stunden-Peak bei 8.100 gleichzeitigen Spielern, während derzeit rund 3.300 Spieler aktiv sind.
Zum Vergleich: Der bisherige All-Time-Peak lag bei 88.337 Spielern (also mehr als das zehnfache) und wurde vor etwa vier Monaten erreicht. Damit liegt der aktuelle Tageshöchstwert deutlich unter dem bisherigen Höchststand und markiert einen klaren Rückgang in der aktiven Spielerbasis.
Entwickelt wurde der Titel von Bungie, das mit Marathon einen neuen Live-Service-Shooter im Extraction-Genre positionieren wollte. Eine Free Week und zahlreiche Updates konnten Marathon-Spieler offensichtlich nicht bei Laune halten. Sinkt der Peak weiter, dürfte dies wohl das Ende von Marathon besiegeln.
Ob sich die Spielerzahlen in den kommenden Wochen jedoch wieder stabilisieren oder weiter in den Keller bewegen, hängt vor allem von zukünftigen Inhaltsupdates und der langfristigen Spielerbindung ab. Offizielle Kommentare zu den aktuellen Zahlen liegen bislang nicht vor.
33 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das Game war doch ein fail mit Ansage. Wer nicht hören will muss fühlen.
oh, dahabe ich schon lange nimma selbst nach geschaut.
und nächste Woche kommt meiner Meinung nach der erste Blockbuster der die Zahlen nochmal deutlich nach unten drücken könnte und spätestens im September wird dann eh Schicht im Schacht sein.
Zu erst dachte ich ja das das erst mit GTA passiert, aber eigentlich ist der September mit dieser Spieleflut schon der KO Schlag
Marathon ist einfach für den Großteil der Spieler uninteressant.
Rechne langfristig mit klar unter tausend Peak, aber vorher wird der,Stecker gezogen.
Soll für alle engültig eine lehre sein