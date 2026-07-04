Marathon: Alarmstufe rot bei Bungie? Spielerzahlen brechen komplett ein

Marathon zeigt aktuell deutlich sinkende Spielerzahlen auf Steam. Laut den neuesten verfügbaren Daten liegt der 24-Stunden-Peak bei 8.100 gleichzeitigen Spielern, während derzeit rund 3.300 Spieler aktiv sind.

Zum Vergleich: Der bisherige All-Time-Peak lag bei 88.337 Spielern (also mehr als das zehnfache) und wurde vor etwa vier Monaten erreicht. Damit liegt der aktuelle Tageshöchstwert deutlich unter dem bisherigen Höchststand und markiert einen klaren Rückgang in der aktiven Spielerbasis.

Entwickelt wurde der Titel von Bungie, das mit Marathon einen neuen Live-Service-Shooter im Extraction-Genre positionieren wollte. Eine Free Week und zahlreiche Updates konnten Marathon-Spieler offensichtlich nicht bei Laune halten. Sinkt der Peak weiter, dürfte dies wohl das Ende von Marathon besiegeln.

Ob sich die Spielerzahlen in den kommenden Wochen jedoch wieder stabilisieren oder weiter in den Keller bewegen, hängt vor allem von zukünftigen Inhaltsupdates und der langfristigen Spielerbindung ab. Offizielle Kommentare zu den aktuellen Zahlen liegen bislang nicht vor.