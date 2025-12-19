Marathon: Art Director Joseph Cross verlässt Bungie

Der prägende Kopf hinter dem Look des Extraction-Shooters Marathon ist beim Release 2026 nicht mehr dabei.

Bungies kommender Extraction-Shooter Marathon verliert nur wenige Monate vor dem geplanten Release eine zentrale kreative Schlüsselfigur: Art Director Joseph Cross hat das Studio verlassen.

Der erfahrene Künstler, der maßgeblich für die markante visuelle Identität des Spiels verantwortlich war, wird beim Release im März 2026 nicht mehr Teil des Entwicklerteams sein. Erste Hinweise auf seinen Abschied tauchten über Änderungen an seinen Profilen auf LinkedIn und X auf, die seine Zeit bei Bungie als beendet ausweisen.

Cross war bereits während der Destiny-Ära als Lead Concept Artist bei Bungie tätig und kehrte 2020 ins Studio zurück, um den visuellen Stil von Marathon entscheidend mitzuprägen.

Gegenüber Kotaku stellte Cross klar, dass es sich um eine persönliche Entscheidung gehandelt habe. Zugleich betonte er seinen Stolz auf das Projekt und das Team: „Ich bin sehr stolz auf das Projekt und auf das, was das Team in den letzten sechs Jahren erreicht hat.“