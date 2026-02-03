Marathon: Assassin Shell Cinematic enthüllt

0 Autor: , in News / Marathon
Übersicht
Image: Bungie

Marathon enthüllt Assassin Shell Cinematic: Bungies SciFi‑Shooter zeigt erstmals den Shadow Agent in Aktion.

Mit dem neuen Assassin Shell Cinematic setzt Marathon einen weiteren markanten Akzent in der laufenden Präsentation seiner SciFi‑Welt.

 

„Code Race“ by Ryan Lott of Son Lux | Marathon OST

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Marathon

Noch keine Kommentare

Hinterlasse eine Antwort