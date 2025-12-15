Marathon: Blick auf die düstere Sci-Fi-Welt und das Survival-Extraction-Gameplay

Das ViDoc „Ein Blick auf Marathon“ wurde veröffentlicht und gewährt einen Blick auf die düstere Sci-Fi-Welt und das Survival-Extraction-Gameplay in Marathon.

Heute hat Bungie, das Entwicklerstudio von Halo und Destiny, das ViDoc „Ein Blick auf Marathon“ zu seinem PvPvE-Survival-Extraction-FPS Marathon vorgestellt.

In Marathon erkunden die Spieler als biokybernetische Runner eine verschollene Kolonie auf Tau Ceti IV und müssen dabei gegen feindliche Sicherheitskräfte, rivalisierende Runner und unberechenbare Gefahren ums Überleben kämpfen.

Im Rahmen des ViDoc (weiter unten) haben die Bungie-Entwickler Updates für das Strategie-Shooter-Spiel vorgestellt, darunter:

Umgebungschat

Solo-Warteschlange

Eine Rook-Hülle mit begrenzter Ausrüstung, die zum Einstieg in bereits laufende Matches verwendet wird

Das Survival-Erlebnis, die Immersion und die Bedrohung der Spielwelt wurden optimiert

Verbesserte visuelle Qualität und aktualisierte UI

Und mehr!

Darüber hinaus wurden die Veröffentlichungspläne für Marathon vorgestellt:

Veröffentlichungszeitraum: März 2026

Plattformen: Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S mit vollständigem Cross Play und Cross Save

Zielpreis: 39,99 $/39,99 €/34,99 £, weitere regionale Preise werden noch bekannt gegeben

39,99 $/39,99 €/34,99 £, weitere regionale Preise werden noch bekannt gegeben Kaufvorteile: Zugang zu allen Gameplay-Updates (Karten, Runner-Hüllen, Events usw.) im Laufe des Jahres Das Kryo-Archiv, das erste Deck auf dem UESC-Marathon-Schiff, wird in Saison 1 zugänglich sein

Wettbewerbsintegrität: Keine „Bezahlen, um zu gewinnen“-Mechaniken Spielausgänge (Exfiltration oder Tod) hängen nie vom Ausgeben von Geld ab

Prämienpässe: Unbegrenzt gültig Spieler können jederzeit Prämien aus zuvor gekauften Pässen verdienen Möglichkeit, vergangene Prämienpässe zu kaufen

Zukünftige Updates: Weitere Details zu saisonalen Inhalten und der Roadmap werden vor der Veröffentlichung bekannt gegeben

Weitere News gibt es im Januar 2026. Schaut euch das „Ein Blick auf Marathon“-ViDoc an: