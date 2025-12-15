Marathon: Blick auf die düstere Sci-Fi-Welt und das Survival-Extraction-Gameplay

Heute hat Bungie, das Entwicklerstudio von Halo und Destiny, das ViDoc „Ein Blick auf Marathon“ zu seinem PvPvE-Survival-Extraction-FPS Marathon vorgestellt.
In Marathon erkunden die Spieler als biokybernetische Runner eine verschollene Kolonie auf Tau Ceti IV und müssen dabei gegen feindliche Sicherheitskräfte, rivalisierende Runner und unberechenbare Gefahren ums Überleben kämpfen.
Im Rahmen des ViDoc (weiter unten) haben die Bungie-Entwickler Updates für das Strategie-Shooter-Spiel vorgestellt, darunter:
- Umgebungschat
- Solo-Warteschlange
- Eine Rook-Hülle mit begrenzter Ausrüstung, die zum Einstieg in bereits laufende Matches verwendet wird
- Das Survival-Erlebnis, die Immersion und die Bedrohung der Spielwelt wurden optimiert
- Verbesserte visuelle Qualität und aktualisierte UI
- Und mehr!
Darüber hinaus wurden die Veröffentlichungspläne für Marathon vorgestellt:
- Veröffentlichungszeitraum: März 2026
- Plattformen: Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S mit vollständigem Cross Play und Cross Save
- Zielpreis: 39,99 $/39,99 €/34,99 £, weitere regionale Preise werden noch bekannt gegeben
- Kaufvorteile:
- Zugang zu allen Gameplay-Updates (Karten, Runner-Hüllen, Events usw.) im Laufe des Jahres
- Das Kryo-Archiv, das erste Deck auf dem UESC-Marathon-Schiff, wird in Saison 1 zugänglich sein
- Wettbewerbsintegrität:
- Keine „Bezahlen, um zu gewinnen“-Mechaniken
- Spielausgänge (Exfiltration oder Tod) hängen nie vom Ausgeben von Geld ab
- Prämienpässe:
- Unbegrenzt gültig
- Spieler können jederzeit Prämien aus zuvor gekauften Pässen verdienen
- Möglichkeit, vergangene Prämienpässe zu kaufen
- Zukünftige Updates: Weitere Details zu saisonalen Inhalten und der Roadmap werden vor der Veröffentlichung bekannt gegeben
Weitere News gibt es im Januar 2026. Schaut euch das „Ein Blick auf Marathon“-ViDoc an:
27 Kommentare
Werde sehen ab was für mich ist
Das sieht aus wie Minecraft nur etwas glatter. Nicht mehr, nicht weniger.
Alles wirkt sehr kantig, aber trotzdem abgeschliffen. 😀
Das was ich da gesehen habe, gefällt mir nicht, dabei war ich dank der News informiert, dass es auch auf Xbox kommt, obwohl es von Bungie ist.
Das wird sicherlich kein Bestseller!
Also das gezeigte gefällt mir bedeuten besser als der erste Trailer damals, hat sich einiges getan…! Finde es auch ziemlich spannend jetzt wo ich das Vision of Marathon Video gesehen habe, werd dem Spiel auf jeden Fall eine Chance geben und reinschauen 😉
Mich hat die zweite Beta schon abgeholt. Erst war ich etwas überfordert mit dem loot System aber nach einigen Stunden hat es immer mehr Bock gemacht. Bin gespannt wie es sich entwickelt hat bis zum Release. Das Ding wird vielleicht nicht einschlagen wie eine Bombe, aber ich hoffe einfach, dass das Spiel nicht so sterben wird wie Concord.
50:50 ob ich es am Release Tag kaufen werde.
Mich auch… fand die Grundstimmung super spannend.
Kommt bei mir tatsächlich auf den Preis zum Release an und ob ich nen Squad habe. Solo fand ich seeeehr schwer.
Ich habe eigentlich eh wenig Interesse an Online Shooter aktuell, nach dem Video habe ich 0 Interesse an Marathon.
Dafür noch 40€ zahlen, wo es gute kostenlose Shooter gibt …🤔
Mir gefällt der Artstil immer noch sehr… Gameplay von bungie sowieso.
Wenn sie Progress und Langzeitmotivation noch hinbekommen bin ich definitiv interessiert.
Find den Artstyle kacke, hat immer noch die Apple Standard Optik und Online ist auch nicht so mein Ding, vor allem nicht mit Lootmechaniken.
Ich wüsste nicht warum ich das Spiel spielen sollte, ich weiß auch nicht warum irgendwie jeder einfach gefühlt das selbe macht und wundern sich dann warum der 47 Shooter in dieser Art krachen geht.
Ich wünsche dem Studio natürlich das es läuft und auch Leute findet, aber für mich ist das alles der selbe Müll, den keiner benötigt.
Mir gefällt der Artstyle leider überhaupt nicht. Ich finde das Spiel zwar spannender als auch schon, aber ich kenne mich wenn es mir optisch nicht gefällt, dann wird das nix.