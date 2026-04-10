Marathon: Budget lag bei über 200 Millionen Dollar – Bericht

Rund einen Monat nach dem Launch steht Marathon weiterhin im Fokus neuer Analysen, die ein gemischtes Bild zeichnen. Während sich die Nutzerbewertungen auf Steam mit 88 Prozent positiven Reviews sowie soliden Scores auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S stabil zeigen, entwickelt sich die aktive Spielerschaft deutlich rückläufig.

Aktuelle Schätzungen gehen von rund 1,2 Millionen verkauften Exemplaren auf allen Plattformen aus. Gleichzeitig zeigt sich ein klarer Trend bei den Spielerzahlen: Während der Launch noch Spitzenwerte von über 88.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam erreichte, sind diese Werte inzwischen um rund 68 Prozent gefallen und liegen zuletzt bei etwa 27.000.

Auch die täglichen aktiven Nutzer haben sich laut Analysen von ursprünglich rund 478.000 auf etwa 345.000 reduziert. Der Großteil der Community bleibt dabei auf Steam aktiv, wo etwa 70 Prozent der Spielerbasis verortet wird.

Trotz dieser Entwicklung zeigen Daten zugleich eine stark engagierte Kernspielerschaft mit hohen Spielzeiten, die teilweise über 50 oder sogar 100 Stunden reichen.

Kritisch betrachtet wird zudem die technische und wirtschaftliche Dimension des Projekts. Mit einem geschätzten Budget von über 200 Millionen US-Dollar gehört Marathon zu den teuersten Produktionen im Genre. Dennoch verpasste der Titel zum Start die Steam Top 10, während die langfristige Entwicklung der Spielerzahlen weiterhin unter dem Niveau der Launchphase bleibt.

Parallel dazu wurde der Endgame-Inhalt „Cryo Archive“ zwar nachgereicht, konnte jedoch keinen nachhaltigen Anstieg der aktiven Spieler auslösen. Trotz positiver Kritiken und starker Markenwirkung bleibt die langfristige Performance damit unter genauer Beobachtung.