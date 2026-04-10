Marathon: Budget lag bei über 200 Millionen Dollar – Bericht

Rund einen Monat nach dem Launch steht Marathon weiterhin im Fokus neuer Analysen, die ein gemischtes Bild zeichnen. Während sich die Nutzerbewertungen auf Steam mit 88 Prozent positiven Reviews sowie soliden Scores auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S stabil zeigen, entwickelt sich die aktive Spielerschaft deutlich rückläufig.
Aktuelle Schätzungen gehen von rund 1,2 Millionen verkauften Exemplaren auf allen Plattformen aus. Gleichzeitig zeigt sich ein klarer Trend bei den Spielerzahlen: Während der Launch noch Spitzenwerte von über 88.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam erreichte, sind diese Werte inzwischen um rund 68 Prozent gefallen und liegen zuletzt bei etwa 27.000.
Auch die täglichen aktiven Nutzer haben sich laut Analysen von ursprünglich rund 478.000 auf etwa 345.000 reduziert. Der Großteil der Community bleibt dabei auf Steam aktiv, wo etwa 70 Prozent der Spielerbasis verortet wird.
Trotz dieser Entwicklung zeigen Daten zugleich eine stark engagierte Kernspielerschaft mit hohen Spielzeiten, die teilweise über 50 oder sogar 100 Stunden reichen.
Kritisch betrachtet wird zudem die technische und wirtschaftliche Dimension des Projekts. Mit einem geschätzten Budget von über 200 Millionen US-Dollar gehört Marathon zu den teuersten Produktionen im Genre. Dennoch verpasste der Titel zum Start die Steam Top 10, während die langfristige Entwicklung der Spielerzahlen weiterhin unter dem Niveau der Launchphase bleibt.
Parallel dazu wurde der Endgame-Inhalt „Cryo Archive“ zwar nachgereicht, konnte jedoch keinen nachhaltigen Anstieg der aktiven Spieler auslösen. Trotz positiver Kritiken und starker Markenwirkung bleibt die langfristige Performance damit unter genauer Beobachtung.
47 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wenns ein gutes Spiel wäre würde es seine Community halten aber scheinbar ist es doch eher langweilig und welche Zahlen noch vergessen wurden, die die über 50 Stunden bei dem Spiel auf Steam haben, machen nur 22% aus und die 100 Stunden Leute liegen bei 7%, nicht gerade berauschend.
Dazu kommt das bei den 200 Millionen, nicht die laufenden Serverkosten und weitere Contententwicklungen dabei sind.
Entweder haben die noch absolut keinen weiteren Content Fahrplan oder die werden die Community auf ewig warten lassen, auf jeden Fall ist das ein bodenloses Loch.
So viele Server sind es ja nicht^^.
Das Budget war sicher noch höher, ein finanzieller Flop für Bungie und auch Sony.
Ich wünsche den drei Marathon Spieler weiterhin viel Spaß mit dem Spiel.
Wenn ich mir überlege wieviele Banger Spiele Nintendo mit einem 200 Millionen Budget rausballern würde.
Da ist Marathon schon ein Witz ohne Pointe.^^
Gerade mal auf Twitch geschaut und stand jetzt : 50+ Streamer übertragen aktuell nur noch Marathon .
Ich weiß es ist noch kein Wochenende , aber erhlich , seit dem Release Wochenende sind die Spielerzahlen immer weiter runter gegangen .
Es ist nur noch eine Frage der Zeit bis Marathon am Ende sein wird.
Es ist kein erfolg und wird auch kein neues Franchise für Sony werden .
Sehe ich genauso.
Wahnsinn wieviel Kohle Sony in die ganzen Twitch Streamer gebuttert hat…das waren ja zu Anfang +/-95% bezahlte Partnerschaften und die treuen Sony Medien Outlets wie IGN waren ja weiter bemüht das Game zu pushen. Scheinbar hat es dann wohl trotzdem nicht gereicht…naja vielleicht wird es als f2p dann noch etwas besser.