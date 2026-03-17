Marathon: Bungie arbeitet an Korrektur für übertriebenen Gunfire-Sound

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Image: Bungie

Bungie arbeitet an Korrektur für übertriebenen Gunfire-Sound in Marathon.

Bungie hat auf das Feedback der Spieler zur erhöhten Reichweite von Waffengeräuschen in Marathon reagiert.

Viele berichteten, dass sie andere Spieler zu weit entfernt hören konnten, was das Spielerlebnis beeinträchtigte.

Laut dem Entwickler handelte es sich bei der Änderung um eine „Überkorrektur“. Man arbeite daran, die Lautstärke und Reichweite so anzupassen, dass ihr Aktionen anderer Spieler weiterhin hören könnt, ohne dass es übertrieben wirkt.

Die Anpassungen sollen in einem kommenden Update umgesetzt werden. Bungie beobachtet weiterhin genau, wie sich Änderungen auf die Runs auswirken, um die bestmögliche Spielerfahrung sicherzustellen.

Zusätzlich bringt das Update diese Woche eine Erhöhung der Stackgröße von Verbrauchsgütern, Munition und Salvage im Tresor, sodass ihr mehr Platz habt und seltener Inventar-Management betreiben müsst.

Marathon ist seit dem 5. März 2026 für Xbox Series X|S, PS5 und PC erhältlich.

Quelle
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19 Kommentare Added

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  1. Teddofryo 111375 XP Scorpio King Rang 1 | 17.03.2026 - 13:34 Uhr

    Hoffentlich schrauben die nicht zu viel rum, das Game ist einfach perfekt. Bald Cryo Archive🥹🥹🥹 Aktuell Level 46. Leider gerade Wartungsarbeiten, Vorbereitungen laufen🔥🔥🔥

    55 std. schon versenkt🫠

    3
    • RappScallion 25780 XP Nasenbohrer Level 3 | 17.03.2026 - 14:11 Uhr
      Antwort auf Teddofryo

      Du bist in 55 Std. bis auf Level 46 gekommen? Ich glaub, ich werd langsam alt… 😭
      Edit: Aber ja, das Game ist genial. Ist es perfekt? Bestimmt nicht, aber der einzige Punkt der mich stört, sind die räudigen Ladezeiten.😅

      1
        • RappScallion 25780 XP Nasenbohrer Level 3 | 17.03.2026 - 14:15 Uhr
          Antwort auf Teddofryo

          Wenn du hinterher hinkst, bin ich auf soner kleinen Schubkarre unterwegs. 19 oder 20 Level drunter.🤣😭🤣

          1
          • Teddofryo 111375 XP Scorpio King Rang 1 | 17.03.2026 - 14:24 Uhr
            Antwort auf RappScallion

            Hmm ok, ich fokussiere mich auf alle Hauptstory Quests, vielleicht deswegen 🤷🏻‍♂️…aber ich meine mein persönliches Level ne? Von den Fraktionen her, bin ich bei zwischen 16 bis 22..

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          • Teddofryo 111375 XP Scorpio King Rang 1 | 17.03.2026 - 14:28 Uhr
            Antwort auf faktencheck

            Ich weiss das schmeckt vielen nicht und werden mir unterstellen ich sage das absichtlich wegen Sony-Bungie (obwohl Sony nichtmal was mit Marathon großartig zutun hat), wir lieben dieses Spiel und freuen uns, das es besser geworden ist als erwartet, das Spiel hat soooooooo viel zu bieten, man sieht während des Runs schon viele geschlossene Wege und momentan ist das die Spitze des Eisbergs und sind nur am forschen und erkunden für das spätere Endgame, es ist einfach anders Geil und kam zur richtigen Zeit für uns.

            0
      • Teddofryo 111375 XP Scorpio King Rang 1 | 17.03.2026 - 14:40 Uhr
        Antwort auf RappScallion

        Ladezeiten? Welche meinst du? Oder meinst du die Spielersuche? Wir spielen momentan Konsolen Crossplay, zwischen Xbox und Playstation.

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  3. ObitheWan 43660 XP Hooligan Schubser | 17.03.2026 - 14:43 Uhr

    50% der Spielerschaft sollen das sehr kritisch sehen, die anderen beiden sind d’accord.

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