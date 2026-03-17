Marathon: Bungie arbeitet an Korrektur für übertriebenen Gunfire-Sound

Bungie hat auf das Feedback der Spieler zur erhöhten Reichweite von Waffengeräuschen in Marathon reagiert.
Viele berichteten, dass sie andere Spieler zu weit entfernt hören konnten, was das Spielerlebnis beeinträchtigte.
Laut dem Entwickler handelte es sich bei der Änderung um eine „Überkorrektur“. Man arbeite daran, die Lautstärke und Reichweite so anzupassen, dass ihr Aktionen anderer Spieler weiterhin hören könnt, ohne dass es übertrieben wirkt.
Die Anpassungen sollen in einem kommenden Update umgesetzt werden. Bungie beobachtet weiterhin genau, wie sich Änderungen auf die Runs auswirken, um die bestmögliche Spielerfahrung sicherzustellen.
Zusätzlich bringt das Update diese Woche eine Erhöhung der Stackgröße von Verbrauchsgütern, Munition und Salvage im Tresor, sodass ihr mehr Platz habt und seltener Inventar-Management betreiben müsst.
Marathon ist seit dem 5. März 2026 für Xbox Series X|S, PS5 und PC erhältlich.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hoffentlich schrauben die nicht zu viel rum, das Game ist einfach perfekt. Bald Cryo Archive🥹🥹🥹 Aktuell Level 46. Leider gerade Wartungsarbeiten, Vorbereitungen laufen🔥🔥🔥
55 std. schon versenkt🫠
Stark
Du bist in 55 Std. bis auf Level 46 gekommen? Ich glaub, ich werd langsam alt… 😭
Edit: Aber ja, das Game ist genial. Ist es perfekt? Bestimmt nicht, aber der einzige Punkt der mich stört, sind die räudigen Ladezeiten.😅
Ok, ich weiss nichtmal, ob das gut ist🤣🤣ich dachte ich hinke hinterher😅
Wenn du hinterher hinkst, bin ich auf soner kleinen Schubkarre unterwegs. 19 oder 20 Level drunter.🤣😭🤣
Hmm ok, ich fokussiere mich auf alle Hauptstory Quests, vielleicht deswegen 🤷🏻♂️…aber ich meine mein persönliches Level ne? Von den Fraktionen her, bin ich bei zwischen 16 bis 22..
Scheint ja zur Zeit ganz gut zu laufen. Laut SteamDB im Peak immer über 50k.
Ich weiss das schmeckt vielen nicht und werden mir unterstellen ich sage das absichtlich wegen Sony-Bungie (obwohl Sony nichtmal was mit Marathon großartig zutun hat), wir lieben dieses Spiel und freuen uns, das es besser geworden ist als erwartet, das Spiel hat soooooooo viel zu bieten, man sieht während des Runs schon viele geschlossene Wege und momentan ist das die Spitze des Eisbergs und sind nur am forschen und erkunden für das spätere Endgame, es ist einfach anders Geil und kam zur richtigen Zeit für uns.
Freut mich das es so gut ankommt. Kann mir gut vorstellen, dass es seinen No Man’s Sky-Moment haben wird. Wie ein guter Wein der nachreift.
👍🏼
Ladezeiten? Welche meinst du? Oder meinst du die Spielersuche? Wir spielen momentan Konsolen Crossplay, zwischen Xbox und Playstation.
Die Ladezeiten wenn ich halt ne Runde starte. Keine Ahnung, ob das die Spielersuche ist, für die das Spiel so lange braucht. Nervt auf alle Fälle gewaltig.
😅🤷🏻♂️
Das rettet das Spiel auch nicht ^^
50% der Spielerschaft sollen das sehr kritisch sehen, die anderen beiden sind d’accord.
Das war gemein^^
Aber wahr.
Nicht zuviel hin und her ändern
Das wird den kommenden Untergang wirklich nicht aufhalten.