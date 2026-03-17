Marathon: Bungie arbeitet an Korrektur für übertriebenen Gunfire-Sound

Bungie hat auf das Feedback der Spieler zur erhöhten Reichweite von Waffengeräuschen in Marathon reagiert.

Viele berichteten, dass sie andere Spieler zu weit entfernt hören konnten, was das Spielerlebnis beeinträchtigte.

Laut dem Entwickler handelte es sich bei der Änderung um eine „Überkorrektur“. Man arbeite daran, die Lautstärke und Reichweite so anzupassen, dass ihr Aktionen anderer Spieler weiterhin hören könnt, ohne dass es übertrieben wirkt.

Die Anpassungen sollen in einem kommenden Update umgesetzt werden. Bungie beobachtet weiterhin genau, wie sich Änderungen auf die Runs auswirken, um die bestmögliche Spielerfahrung sicherzustellen.

Zusätzlich bringt das Update diese Woche eine Erhöhung der Stackgröße von Verbrauchsgütern, Munition und Salvage im Tresor, sodass ihr mehr Platz habt und seltener Inventar-Management betreiben müsst.

Marathon ist seit dem 5. März 2026 für Xbox Series X|S, PS5 und PC erhältlich.