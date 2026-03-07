Marathon: Bungie bittet Medien um spätere Reviews

Während Slay the Spire 2 derzeit Marathon auf Steam hinter sich lässt, sorgt eine weitere Entscheidung rund um Marathon für Diskussionen.
Bungie hat Medienhäuser gebeten, ihre Tests zum Spiel erst gegen Ende März zu veröffentlichen. Laut Unternehmen handle es sich dabei nicht um eine verbindliche Vorgabe, sondern lediglich um eine Empfehlung beziehungsweise Bitte.
Die Kombination aus zurückhaltender Spielerresonanz zum Launch und der ungewöhnlichen Review-Bitte hat in der Community bereits eine Debatte über die aktuelle Situation des Titels ausgelöst.
Was haltet ihr von dieser Bitte von Bungie?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
51 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wer das versucht zu verteidigen , sollte sich nicht länger als Gamer bezeichnen .
Bungie hat es veröffentlicht , also darf darüber auch berichtet werden.
Wer sich da an ihre Bitte hält , ist nicht mehr glaubwürdig wenn sie ihre Tests erst 4 Wochen später veröffentlichen.
Das ist schon nicht mehr frech , es ist ein handfester Skandal .
Kein Studio sollte eine solche Sonderbehandlung erfahren .
Sie haben es erschaffen, sie haben es veröffentlicht , und jetzt müssen sie mit den Reaktionen leben.
Ist klar wenn man ein unfertiges Spiel rausbringt. Erst Ende des Monats wenn der Rest des Inhalts kommt darf man Bewertungen schreiben. Und wenn die Medien das ernsthaft machen dann weiß man schon welche Medien man lieber meiden sollte. Es ist ja eine Empfehlung von Bungie und eigentlich sollte man sich nicht dran halten. Was soll der Scheiß schon wieder? Und Ende des Monats könnten die Spielerzahlen noch mehr geschrumpft sein. Die wissen dass Marathon ein Flop ist. Sie versuchen unbedingt den Schaden zu minimieren. Aber ich glaube nicht dass es funktionieren wird und im Endeffekt schadet es der Marke und Bungie noch mehr. Ich glaube dass Marathon der Sargnagel für Bungie ist. Eigentlich war Bungie früher mal gut Halo, Destiny 1, aber heute stört mich es nicht wenn die einen ordentlichen Denkzettel von den Spielern bekommen. Merkt es euch Bungie „go woke,go broke“.
Ok bungie, dann gebt mir Zugang und ich zahle bei Gefallen auch erst ende März…
Oh, Verzeihung… bitte…