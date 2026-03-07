Marathon: Bungie bittet Medien um spätere Reviews

Bungie bittet Medien doch tatsächlich um spätere Reviews zu Marathon.

Während Slay the Spire 2 derzeit Marathon auf Steam hinter sich lässt, sorgt eine weitere Entscheidung rund um Marathon für Diskussionen.

Bungie hat Medienhäuser gebeten, ihre Tests zum Spiel erst gegen Ende März zu veröffentlichen. Laut Unternehmen handle es sich dabei nicht um eine verbindliche Vorgabe, sondern lediglich um eine Empfehlung beziehungsweise Bitte.

Die Kombination aus zurückhaltender Spielerresonanz zum Launch und der ungewöhnlichen Review-Bitte hat in der Community bereits eine Debatte über die aktuelle Situation des Titels ausgelöst.

