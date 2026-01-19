Marathon: Bungie enthüllt neuen Trailer und mehrere Editionen

Mit einem umfangreichen Update meldet sich Bungie zurück und liefert frische Informationen zu Marathon, dem kommenden Extraction Shooter, der die klassische Marke in ein neues Zeitalter führt.

Der Titel erscheint am 5. März 2026 für Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X S. Vorbestellungen sind ab sofort möglich und werden von einem neuen Gameplay Trailer begleitet, der erstmals einen Blick auf Gantry wirft, einen Agenten der MIDA-Fraktion.

Der Trailer zeigt, wie stark die Fraktionen das Erlebnis prägen sollen. Jede der sechs Gruppierungen verfolgt eigene Ziele und Rivalitäten, die sich im Verlauf der Aufträge entfalten. Spieler sammeln während ihrer Runs narrative Fundstücke, entdecken verlassene Systeme der Kolonie und stoßen auf Hinweise, die im Codex archiviert werden.

Bungie betont, dass die Verbindung aus Weltgestaltung, spielerischer Freiheit und entdeckbarer Geschichte ein zentraler Bestandteil der Identität von Marathon bleibt.

Parallel dazu stellt das Studio die englischsprachige Sprecherliste vor. Eine große Auswahl bekannter Stimmen ist beteiligt, darunter Roger Clark, Dave Fennoy, Erica Lindbeck, Neil Newbon und viele weitere. Lokalisierte Sprachfassungen für alle unterstützten Regionen sollen zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werden.



Mit dem Start der Vorbestellungen bestätigt Bungie mehrere Editionen. Die Standard Edition bietet Zugang zu allen Gameplay Updates im ersten Jahr und enthält zusätzliche kosmetische Belohnungen, darunter Waffenstile, Emblem und Hintergrund. Zudem erhalten Käufer mehrere exklusive Items für Destiny 2, die über das Bungie Konto freigeschaltet werden.

Die Deluxe Edition erweitert das Paket um einen Premium Rewards Pass Gutschein, zusätzliche SILK Tokens sowie mehrere Midnight Decay Designs für Waffen und Runner Shells.

Für Sammler steht außerdem eine Collector’s Edition bereit, die ein aufwendig gestaltetes Unboxing Erlebnis bietet. Enthalten sind unter anderem eine detailreiche Thief Runner Shell Figur im Maßstab 1:6, ein Miniatur WEAVEworm, ein Patch, Postkarten und digitale Extras.

Mit dem neuen Trailer, der vollständigen Sprecherliste und den bestätigten Editionen rückt der Launch von Marathon spürbar näher. Bungie bereitet damit den nächsten großen Schritt für das Projekt vor und öffnet die Türen für die Community, die sich ab März 2026 auf Tau Ceti stürzen kann.