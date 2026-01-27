Marathon: Bungie enthüllt neues Destroyer Shell Cinematic

Marathon zeigt neues Destroyer Shell Cinematic: Bungie enthüllt brutalen Kampfspezialisten für Tau Ceti IV

Das neue Marathon-Cinematic-Video zeigt die Aktivierung des Destroyer Shell, eines vollwertigen Kampfkörpers, in den eine digitale Bewusstseinsinstanz übertragen wird.

Die Sequenz beginnt mit der Initiierung des Transfers, bevor das System den Archetyp als Combat Specialist identifiziert und den Vorgang abschließt. Die nüchterne, fast klinische Darstellung unterstreicht die technologische Kälte, die das Universum von Marathon prägt.

Im Anschluss richtet sich der Fokus auf die Mission, die den Kern des Spiels bildet. Spieler sollen die verlorene Kolonie von Tau Ceti IV durchkämmen, einen Ort, der längst von Chaos, Ressourcenknappheit und feindlichen Fraktionen geprägt ist.

Als Survival Extraction-FPS verbindet Marathon taktische Gefechte mit dem Risiko eines permanenten Verlusts der eigenen Ausrüstung, was jede Expedition zu einer kalkulierten Entscheidung macht.

Das Cinematic deutet an, wie stark Bungie die Identität der Shells in den Mittelpunkt rückt.

Die Übertragung des Bewusstseins wirkt wie ein Ritual, das den Spieler in eine Rolle zwingt, die vollständig auf Kampf und Überleben ausgelegt ist. Gleichzeitig vermittelt die Präsentation einen Eindruck davon, wie die Shells als austauschbare, aber hochfunktionale Werkzeuge innerhalb der Spielwelt fungieren.

Mit diesem neuen Einblick setzt Bungie die schrittweise Enthüllung seines nächsten großen Projekts fort und zeigt, wie das Studio bekannte Science Fiction Elemente mit einer härteren, extraktionsorientierten Struktur verbindet.

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. de Maja 322815 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 27.01.2026 - 10:07 Uhr

    Bin mittlerweile positiv angetan von Marathon, wird besser als Highguard, positiver wirds aber nicht 😅

    0
  2. Katanameister 308160 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 27.01.2026 - 10:13 Uhr

    Diese düstere Optik in dem Trailer würde dem Spiel generell gut tun anstatt die Spieler mit einem hässlichen Farbenspiel zu verschrecken.

    0
  3. mAsTeR OuTi 97980 XP Posting Machine Level 4 | 27.01.2026 - 10:22 Uhr

    Einfach nein. Normalerweise holt mich Bungie gerade mit den Cinematis fast immer ab… aber das hier bringt mich kein Stück näher an das Spiel ran.

    0
  5. faktencheck 152180 XP God-at-Arms Bronze | 27.01.2026 - 11:09 Uhr

    Eventuell kriegt das Game ja doch noch die Kurve. Zumindest scheint es wohl in die richtige Richtung zu gehen.

    0

