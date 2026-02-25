Marathon: Bungie enthüllt Xbox‑Exklusivboni

41 Autor: , in News / Marathon
Übersicht
Image: Bungie

Nur auf Xbox: Bungie verschenkt zwei exklusive Talismane zum Marathon‑Launch am 5. März.

Bungie hat neue Xbox‑Exklusivinhalte für Marathon vorgestellt – und ihr bekommt sie automatisch, sobald das Spiel am 5. März 2026 erscheint. Spieler auf Xbox Series X|S erhalten zwei besondere Waffentalismane, die optisch sofort ins Auge fallen.
Diese Xbox‑Exklusivitems bekommt ihr zum Release.

  • Emerald Clutch Weapon Charm + Emerald Catch Weapon Charm

Beide Talismane werden euch direkt beim Start gutgeschrieben, ohne zusätzliche Schritte oder Voraussetzungen.

Der offizielle Hinweis lautet: „Spieler auf Xbox Series X|S erhalten die exklusiven Talismane automatisch, sobald Marathon am 5. März erscheint.“

Damit setzt Bungie ein kleines, aber feines Zeichen für Xbox‑Spieler – und liefert pünktlich zum Launch kosmetische Extras, die eure Waffen sofort individueller wirken lassen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Marathon

41 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Ralle89 92140 XP Posting Machine Level 1 | 25.02.2026 - 18:55 Uhr

    Brauche ich nicht da ich bei dem Spiel passe aber schöne Geste 👍🏻

    0

Hinterlasse eine Antwort