Marathon: Bungie enthüllt Xbox‑Exklusivboni

Bungie hat neue Xbox‑Exklusivinhalte für Marathon vorgestellt – und ihr bekommt sie automatisch, sobald das Spiel am 5. März 2026 erscheint. Spieler auf Xbox Series X|S erhalten zwei besondere Waffentalismane, die optisch sofort ins Auge fallen.
Diese Xbox‑Exklusivitems bekommt ihr zum Release.
- Emerald Clutch Weapon Charm + Emerald Catch Weapon Charm
Beide Talismane werden euch direkt beim Start gutgeschrieben, ohne zusätzliche Schritte oder Voraussetzungen.
Der offizielle Hinweis lautet: „Spieler auf Xbox Series X|S erhalten die exklusiven Talismane automatisch, sobald Marathon am 5. März erscheint.“
Damit setzt Bungie ein kleines, aber feines Zeichen für Xbox‑Spieler – und liefert pünktlich zum Launch kosmetische Extras, die eure Waffen sofort individueller wirken lassen.
