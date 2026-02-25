Marathon: Bungie enthüllt Xbox‑Exklusivboni

Nur auf Xbox: Bungie verschenkt zwei exklusive Talismane zum Marathon‑Launch am 5. März.

Bungie hat neue Xbox‑Exklusivinhalte für Marathon vorgestellt – und ihr bekommt sie automatisch, sobald das Spiel am 5. März 2026 erscheint. Spieler auf Xbox Series X|S erhalten zwei besondere Waffentalismane, die optisch sofort ins Auge fallen.

Diese Xbox‑Exklusivitems bekommt ihr zum Release.

Emerald Clutch Weapon Charm + Emerald Catch Weapon Charm

Beide Talismane werden euch direkt beim Start gutgeschrieben, ohne zusätzliche Schritte oder Voraussetzungen.

Der offizielle Hinweis lautet: „Spieler auf Xbox Series X|S erhalten die exklusiven Talismane automatisch, sobald Marathon am 5. März erscheint.“

Damit setzt Bungie ein kleines, aber feines Zeichen für Xbox‑Spieler – und liefert pünktlich zum Launch kosmetische Extras, die eure Waffen sofort individueller wirken lassen.