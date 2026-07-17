Marathon: Bungie ernennt Joshua Deane zum neuen General Manager

Bungie hat die Führungsposition von Marathon neu besetzt. Wie ein aktualisiertes LinkedIn-Profil zeigt, übernimmt Joshua Deane zusätzlich zu seiner Rolle als Head of Product künftig auch die Aufgaben des General Managers des Extraction-Shooters.
Die Personalie folgt auf die umfangreichen Entlassungen bei Bungie im Juni, von denen rund 292 Mitarbeiter betroffen waren. Unter den gestrichenen Stellen befanden sich auch mehrere leitende Positionen rund um Marathon, das intern unter dem Projektnamen Goliath geführt wurde. Der bisherige General Manager Scott Taylor hatte das Studio im Juni verlassen.
Joshua Deane ist bereits seit mehreren Jahren in unterschiedlichen Führungspositionen bei Bungie tätig. Vor seiner Ernennung zum Head of Product verantwortete er unter anderem die Bereiche Franchise-Strategie, Publishing sowie Marketing. Laut seinem LinkedIn-Profil soll er künftig die Weiterentwicklung von Marathon, die Organisation des Teams sowie die langfristige Betreuung der Community verantworten. Darüber hinaus überwacht er Bungies Inkubationsprojekte und die strategische Ausrichtung des gesamten Produktportfolios.
Parallel dazu endet bei Bungie eine lange Karriere: Lars Bakken hat sich nach 20 Jahren und neun Monaten im Studio in den Ruhestand verabschiedet. Insgesamt blickt der Entwickler auf 28 Jahre in der Spielebranche zurück.
Bakken war an zahlreichen bekannten Bungie-Titeln beteiligt. Er arbeitete unter anderem als Multiplayer-Designer an Halo 3, leitete das Firefight-Design von Halo: Reach und übernahm später führende Designrollen bei Destiny, Destiny 2, Shadowkeep sowie The Witch Queen. Zuletzt war er als Senior Activity Design Lead an Marathon beteiligt.
Mit der Ernennung von Joshua Deane und dem Abschied eines langjährigen Entwicklers setzt Bungie seine Neuausrichtung nach den jüngsten Umstrukturierungen fort.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dann ist Bungie immer noch mot ca 550 Mitarbeiter riesen Studio.
Bin gespannt was machen.
Hoffentlich ein Singleplayer ScieFi Game.
Jeder von denen muss knapp 12 Marathon-Spieler direkt supporten.
Ein absolut angemessenes Verhältnis wie ich finde.
Merkt man dem Game aber auch absolut an 😉
Ich glaube für Marathon haben die insgesamt 100 Mitarbeiter ausgelagert, gab mal ne News. Imo werden die noch die übrigen 450 kürzen, ausser man hat irgendein Projekt 🤔 Marathon kriegt echt Dauersupport, die Tage kommt ja auch schon das Midseason Update.
Jede in Marathon investierte Stunde, bringt Bungie näher an den Abgrund.
Es gibt ein paar Spieler, ja.
Potentielle MTs von den paar Leuten kann man sich ausrechnen.
Es kommen aber keine neuen Spieler in einem Ausmaß hinzu, dass diese ganzen Ausgaben rechtfertigt.
Wenn Bungie irgendwie gerettet werden soll, was ich prinzipiell begrüßen würde, muss ein neues Projekt her, vielleicht auch nur Auftragsarbeit.
Es dürfen aber keine Ressourcen mehr an Marathon verschwendet werden.
Hast du die 50k+Spieler von Destiny 2 vergessen?
Generell sollte man nicht nur auf Spielerzahlen achten, weil zb Forza Horizon 6 auch schon nach 2 Monaten ca 90% der Spieler verloren hat. Demnach wäre FH6 tendenziell auf dem absteigenden Ast. Davon gehe ich aber nicht aus.
Tipp :
Lass dich nicht von den News verrückt machen und genieße ein sehr starkes Gaming – Jahr 2026.
laut SteamDB nur noch durchschnittlich 6500 Spieler im Schnitt…
Über 6 Riesen, Wahnsinn 😳.
Das ist der Tages-Peak
Undankbare Aufgabe, wer weiß wie lange das Studio noch weitermacht nach Marathon.
Nun, vielleicht kann der Mann ja helfen, das Schiff rumzureisen und Marathon ein wenig beleibter zu machen, bevor Sony es vielleicht in naher Zukunft cancelled und Bungie schließt.
Befürchte, der Name ist einfach verbrannt.
Oh, ein Sündenbock ist gefunden …