Marathon: Bungie ernennt Joshua Deane zum neuen General Manager

Bungie besetzt die Führung von Marathon neu – gleichzeitig verabschiedet sich ein Studio-Veteran.

Bungie hat die Führungsposition von Marathon neu besetzt. Wie ein aktualisiertes LinkedIn-Profil zeigt, übernimmt Joshua Deane zusätzlich zu seiner Rolle als Head of Product künftig auch die Aufgaben des General Managers des Extraction-Shooters.

Die Personalie folgt auf die umfangreichen Entlassungen bei Bungie im Juni, von denen rund 292 Mitarbeiter betroffen waren. Unter den gestrichenen Stellen befanden sich auch mehrere leitende Positionen rund um Marathon, das intern unter dem Projektnamen Goliath geführt wurde. Der bisherige General Manager Scott Taylor hatte das Studio im Juni verlassen.

Joshua Deane ist bereits seit mehreren Jahren in unterschiedlichen Führungspositionen bei Bungie tätig. Vor seiner Ernennung zum Head of Product verantwortete er unter anderem die Bereiche Franchise-Strategie, Publishing sowie Marketing. Laut seinem LinkedIn-Profil soll er künftig die Weiterentwicklung von Marathon, die Organisation des Teams sowie die langfristige Betreuung der Community verantworten. Darüber hinaus überwacht er Bungies Inkubationsprojekte und die strategische Ausrichtung des gesamten Produktportfolios.

Parallel dazu endet bei Bungie eine lange Karriere: Lars Bakken hat sich nach 20 Jahren und neun Monaten im Studio in den Ruhestand verabschiedet. Insgesamt blickt der Entwickler auf 28 Jahre in der Spielebranche zurück.

Bakken war an zahlreichen bekannten Bungie-Titeln beteiligt. Er arbeitete unter anderem als Multiplayer-Designer an Halo 3, leitete das Firefight-Design von Halo: Reach und übernahm später führende Designrollen bei Destiny, Destiny 2, Shadowkeep sowie The Witch Queen. Zuletzt war er als Senior Activity Design Lead an Marathon beteiligt.

Mit der Ernennung von Joshua Deane und dem Abschied eines langjährigen Entwicklers setzt Bungie seine Neuausrichtung nach den jüngsten Umstrukturierungen fort.