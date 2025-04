Marathon: Bungie geht Konkurrenzkampf mit Tarkov & Co. aus dem Weg

Mit Marathon bringt Bungie einen frischen Extraction-Shooter auf den Markt, der bewusst nicht versucht, Genre-Größen wie Escape from Tarkov direkt Konkurrenz zu machen.

Laut Game Director Joe Ziegler will das Team ein Erlebnis schaffen, das neben anderen Größen bestehen kann, ohne sie zu kopieren. Statt sich an etablierten Vorbildern zu orientieren, setzt Bungie auf eine eigene Identität, zugängliches Gameplay und das Ziel, euch unvergessliche Geschichten erleben zu lassen.

Es geht nicht darum, andere Spiele zu übertrumpfen, sondern darum, etwas Eigenständiges zu schaffen, das euch begeistert und inspiriert.

Joe Ziegler: „Vielleicht bin ich naiv, wenn ich das sage, aber ich will ehrlich sein… Für mich ist es nicht so, dass ich bei der Entwicklung von Spielen in direktem Wettbewerb stehe und versuche, anderen Leuten das Wasser abzugraben. Wenn ich darüber nachdenke, geht es für mich darum, wie wir etwas anbieten können, das interessant und cool ist und in seinem eigenen Bereich neben anderen Titeln leben kann und genauso groß und wichtig ist wie die anderen.“

[…]

„Wir wollen wirklich einige der interessantesten Geschichten erschaffen, die ihr je erlebt habt, und wir lassen eine Menge Dynamik einfließen, um das zu ermöglichen. Wir wollen, dass ihr am Ende eines Abends, an dem ihr Marathon gespielt habt, jemand anderem eine wirklich coole Geschichte erzählt, wisst ihr?“