Marathon: Bungie hat zwei GDC-Panels überraschend gestrichen

Bungie hat zwei geplante Panels zur Game Developers Conference 2026 (GDC) kurzfristig abgesagt. Beide Präsentationen sollten sich mit technischen Aspekten rund um den Extraction-Shooter Marathon beschäftigen.
Eines der Panels sollte sich mit High-Performance-Networking befassen, insbesondere mit der technischen Umsetzung von Bewegung und Schussmechaniken im Gameplay.
Das zweite Panel war auf automatisierte Tests ausgerichtet und sollte zeigen, wie Bungie seine Testsysteme aus Destiny weiterentwickelt hat, um Marathon als Live-Service-Spiel zu unterstützen.
Bungie nennt bislang keinen Grund
Warum die beiden Präsentationen gestrichen wurden, hat Bungie bislang nicht offiziell erklärt. Entsprechend bleibt unklar, ob organisatorische Gründe, Änderungen am Projekt oder andere Faktoren hinter der Entscheidung stehen.
Die Game Developers Conference gilt als eine der wichtigsten Veranstaltungen der Branche, auf der Entwickler traditionell Einblicke in Technologien, Workflows und Designprozesse geben. Panels zu großen Projekten wie Marathon stoßen daher normalerweise auf großes Interesse.
Mal sehen, ob sie die Gesamtspielerzahl langfristig über 50T halten können. Dann würden sie trotz hoher Entwicklungskosten konstant gutes Geld einspielen und die Schwächen anpacken können.
aktuell 300 Entwickler die an diesem Spiel arbeiten.
Bungie selbst hat über 800 Mitarbeiter die bezahlt werden müssen.
Ein Destiny 2 wird da kaum noch was bringen.
50.000 Spieler auf Steam reichen da bei weitem nicht aus.
Rechne auf Konsole im optimal Fall noch mal jeweils 50.000 dazu, sind wir im besten Fall bei 150.000.
Allein die 300 Entwickler kosten Jährlich „mindestens“ 50 Millionen.
bleiben noch die anderen 500, kann man sich ja selbst aus rechnen was da allein für Personal an laufenden kosten zu tragen sind.
Am Ende ist es immer simples 1+1 und das hier sind unter dem Strich tief rote zahlen die bei der aktuellen Anzahl an Mitarbeiter am Ende raus kommen
Sony wird Bungie schließen, die Frage ist nur noch wann.
Dass es ein Flop ist und die vermutlich auch noch 100 Millionen plus für Werbung ausgegeben haben, will ich gar nicht verneinen. Aber wenn sie so eine Spielerzahl halten können, wird es vermutlich noch weiter bedient.
Ja, du sprichst für mich eigentlich das größte problem an.
Sony hat dank dieser immensen Werbekosten „wohl“ noch keinen einzigen $/€ mit Marathon verdient, ich würde sogar behaupten das die Zahlen noch gravierender sind als bei Concord es war.
„Ich“ gehe davon aus das ein nicht geringer Teil nächste Woche Richtung Crimson Desert schielen wird und man froh sein kann wenn da im 24h Peak 30k auf Steam über bleiben.
Sony wird Bungie Platt machen bzw. auf ein minimum an Mitarbeitern reduzieren. Da werden Ende 2026 keine 100 Mitarbeiter mehr beschäftigt sein.
Zu Gamingthemen finde ich die Analysen von Laura Fryer immer sehr spannend.
Die hat mal aufgeführt, dass übernommene Studios es immer richtig schwer haben, bei neuen Erwartungen Spiele zu releasen.
Es würde mich nicht wundern, wenn sie genau darüber auch gestolpert sind. Hätte man Bungie einfach laufen lassen wie bisher, hätte das anders laufen können.
Allgemein finde ich es aber schön, dass alle möglichen Live Service Games von gierigen Unternehmen wie Sony, Ubisoft, etc gerade floppen.
Ich denke das Problem ist ähnlich wie damals mit Overwatch und Battleborn. Schlechter Zeitpunkt zu erscheinen mit der Konkurrenz (auch wenn der Blizzard-Faktor hier nicht gegeben ist)
bedient ist das Problem. Nimmt man nicht genug ein ist da auch kein Geld um was neues zu entwickeln und je weniger die Einnahmen umso geringer die Anzahl der Programmierer. Der übliche Kreislauf eben.
Lt. Paul Tassi (ich mein der heist so) der angeblich in punkto bungie immer richtig lag, soll wohl der Großteil der Spielerschaft auf steam sein.
Bedeetet bei der 50k steam Rechnung das nicht mal 100k gesamt über alle Systeme erreicht würden.
Der aktuelle Abwärtstrend geht Richtung 5% pro Tag über den Lauf dieser Woche. Hochgerechnet lässt sich also vermuten das übers Wochenende die 75k nicht mehr überschritten werden und s sogar in Richtung 60k tendieren könnte.
Aber das ist ne reine Vermutung.
P.S. kann man auch wunderbar an den Spielerzahlen erkennen. Während die erste 2 der peak immer einen Doppelhöcker hatte (22 bzw 23 Uhr cet und 2 bzw 3 uhr) und mal der eine und mal der andere im Vorteil war ist mittlerweile nur noch eine spitze vorhanden. Nach er Uhrzeit zu rechnen könnte man also sagen da bisher deutlich mehr Amerikaner dem Spiel die Stange halte als Europäer. Abe ich bezweifle auch das das das länger anhalten wird.
Das mit der Absage der GDC sagt eigentlich auch schon aus das es da nicht gerade rosig bei denen gerade läuft.
Nicht schlimm, spiel scheint auch nicht soooo schlecht zu sein, aber der Artstyle geht für mich einfach nicht