Marathon: Bungie hat zwei GDC-Panels überraschend gestrichen

Auf der GDC 2026 geplante Entwickler-Vorträge zu Bungies Shooter Marathon wurden überraschend gestrichen.

Bungie hat zwei geplante Panels zur Game Developers Conference 2026 (GDC) kurzfristig abgesagt. Beide Präsentationen sollten sich mit technischen Aspekten rund um den Extraction-Shooter Marathon beschäftigen.

Eines der Panels sollte sich mit High-Performance-Networking befassen, insbesondere mit der technischen Umsetzung von Bewegung und Schussmechaniken im Gameplay.

Das zweite Panel war auf automatisierte Tests ausgerichtet und sollte zeigen, wie Bungie seine Testsysteme aus Destiny weiterentwickelt hat, um Marathon als Live-Service-Spiel zu unterstützen.

Bungie nennt bislang keinen Grund

Warum die beiden Präsentationen gestrichen wurden, hat Bungie bislang nicht offiziell erklärt. Entsprechend bleibt unklar, ob organisatorische Gründe, Änderungen am Projekt oder andere Faktoren hinter der Entscheidung stehen.

Die Game Developers Conference gilt als eine der wichtigsten Veranstaltungen der Branche, auf der Entwickler traditionell Einblicke in Technologien, Workflows und Designprozesse geben. Panels zu großen Projekten wie Marathon stoßen daher normalerweise auf großes Interesse.