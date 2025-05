Autor:, in / Marathon

Bungie in der Krise: Marathon von Plagiatsvorwürfen und internen Problemen erschüttert!

Das kommende Extraction-Shooter-Projekt Marathon von Bungie steht aktuell unter massivem Druck. Neben internen Herausforderungen, wie sinkender Mitarbeitermoral und Unsicherheit über den Entwicklungsstand, sieht sich das Studio nun auch mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert.

Der geplante Release am 23. September 2025 könnte dadurch ins Wanken geraten, wie Forbes berichtet.

Die Kontroverse begann, als die schottische Künstlerin Fern „Antireal“ Hook öffentlich machte, dass einige ihrer 2017 veröffentlichten Designs ohne Genehmigung in Marathon verwendet wurden. Bungie hat bestätigt, dass ein inzwischen ausgeschiedener Künstler das Material ohne Wissen des Unternehmens integriert hatte. Als Reaktion darauf kündigte Bungie eine umfassende Prüfung aller im Spiel verwendeten Assets an und steht nach eigenen Angaben in Kontakt mit der betroffenen Künstlerin.

Zusätzlich zu den rechtlichen Problemen leidet das Projekt unter interner Unzufriedenheit. Ein interner Playtest von Marathon fiel offenbar enttäuschend aus, was zu Planänderungen in der Entwicklung und wachsender Verunsicherung innerhalb des Teams geführt hat. Die Motivation im Studio sei laut Berichten stark gesunken.

Trotz dieser Schwierigkeiten hält Bungie derzeit am geplanten Veröffentlichungstermin fest. Marathon soll für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC zum „Premiumpreis“ erscheinen und sowohl Crossplay als auch Cross-Save unterstützen.