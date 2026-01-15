Marathon: Bungie präsentiert die nächste Stufe des Shell‑ und Build‑Systems

Bungie hat heute ein neues Developer‑Insights‑Video zu Marathon veröffentlicht, das sich vollständig den Runner Shells widmet – den bio‑kybernetischen Körpern, in die Spieler ihre digitale Identität übertragen, um auf Tau Ceti IV zu überleben.
Das Video zeigt, wie tief das Buildcrafting im PvPvE‑Extraction‑Shooter wirklich geht und wie stark sich die Shells voneinander unterscheiden.
Im Fokus steht die Idee, dass jeder Runner sein Bewusstsein in einen speziell entwickelten Shell transferiert, der für die brutalen, unberechenbaren Bedingungen der verlassenen Kolonie geschaffen wurde. Bungie zeigt, wie Spieler ihre Spielweise durch Cores, Implantate, Waffen, Mods und weitere Upgrades komplett anpassen können – von aggressiv bis stealthy, von Support bis Chaos.
Das Video bricht außerdem die verschiedenen Shell‑Archetypen auf und erklärt ihre Rollen im Detail: Der Destroyer als schwerer Kampfspezialist, der Assassin als Schattenagent, der Recon als Informationssammler, der Vandal als anarchischer Frontkämpfer, der Thief als Meister verdeckter Operationen, der Triage als Feldsanitäter und der Rook als Überlebenskünstler und Plünderer.
Hier das Video:
Gameplay sieht an sich cool aus. Aber der artstyle ist irgendwie pott hässlich. Kann gar nicht genau ausmachen woran es liegt.
Hab versucht mir das Video anzusehen, musste aber nach einer Minute abbrechen, ist überhaupt nicht mein Ding.
Anfangs dachte ich könnte was sein für mich.
Aber irgendwie ,nee denke da bin ich raus .
Ich finde den Artstyle sowas von Genial, schade das man das PvP nicht abschalten kann.
Vielleicht gibt’s ja mal ein Update mit reinem PvE.
Feier ich, Feier ich und Feier ich😂😂🔥🔥
Bin echt gespannt, wie der Markt das aufnimmt nach der katastrophalen Beta und dem Shitstorm!
Boa das sieht ja Mal richtig schlecht aus.
Der Artstyle ist ja Mal absolut nicht meins und das Gameplay haut mich jetzt auch nicht vom Hocker.
Das wird der nächste F2P Shooter der baden geht
Ich auch, bin immer noch voller Hoffnung, das es halbwegs gute Zahlen gibt, wegen dem nachträglichen Support, aber erstmal zocken, um zu sehen, ob es meinem persönlichen Hype gerecht wird, hätte schon gerne ca. 60 bis 100 Stunden Spass an dem Spiel zu Anfang, selbst wenn es danach „den Bach untergehen sollte“, dann war es das ja trotzdem Wert, wenn es aber ein richtig gutes und spaßiges Spiel wird, dann hoffe ich, das die Zahlen ausreichen, um weiteren Support zuzulassen. Das gute zusätzlich ist, ich bin nicht alleine🥹