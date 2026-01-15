Marathon: Bungie präsentiert die nächste Stufe des Shell‑ und Build‑Systems

Marathon enthüllt neue Runner‑Shells – Bungies neuestes Developer‑Video zeigt, wie tief das Buildcrafting wirklich geht.

Bungie hat heute ein neues Developer‑Insights‑Video zu Marathon veröffentlicht, das sich vollständig den Runner Shells widmet – den bio‑kybernetischen Körpern, in die Spieler ihre digitale Identität übertragen, um auf Tau Ceti IV zu überleben.

Das Video zeigt, wie tief das Buildcrafting im PvPvE‑Extraction‑Shooter wirklich geht und wie stark sich die Shells voneinander unterscheiden.

Im Fokus steht die Idee, dass jeder Runner sein Bewusstsein in einen speziell entwickelten Shell transferiert, der für die brutalen, unberechenbaren Bedingungen der verlassenen Kolonie geschaffen wurde. Bungie zeigt, wie Spieler ihre Spielweise durch Cores, Implantate, Waffen, Mods und weitere Upgrades komplett anpassen können – von aggressiv bis stealthy, von Support bis Chaos.

Das Video bricht außerdem die verschiedenen Shell‑Archetypen auf und erklärt ihre Rollen im Detail: Der Destroyer als schwerer Kampfspezialist, der Assassin als Schattenagent, der Recon als Informationssammler, der Vandal als anarchischer Frontkämpfer, der Thief als Meister verdeckter Operationen, der Triage als Feldsanitäter und der Rook als Überlebenskünstler und Plünderer.

Der Entwickler-Einblick beleuchtet, wie du als Runner dein Bewusstsein in Marathons spezielle Hüllen überträgst, die für den Überlebenskampf maßgeschneidert wurden.

Die Themen umfassen:

Einige der vielen Möglichkeiten, wie jede Runner-Hülle gespielt werden kann

Anpassung deines Spielstils mit Kernen, Implantaten, Waffen, Mods und mehr

mit Kernen, Implantaten, Waffen, Mods und mehr Übersicht aller Runner-Hüllen, -Fähigkeiten und -Archetypen: Destroyer, Kampfspezialist Assassin, Schattenagent Recon, Informationsspezialistin Vandal, Kampfanarchistin Thief, verdeckte Beschaffungen Triage, Feldsanitäter ROOK, Plünderer

Und mehr!

