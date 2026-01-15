Marathon: Bungie präsentiert die nächste Stufe des Shell‑ und Build‑Systems

Image: Bungie / Marathon

Marathon enthüllt neue Runner‑Shells – Bungies neuestes Developer‑Video zeigt, wie tief das Buildcrafting wirklich geht.

Bungie hat heute ein neues Developer‑Insights‑Video zu Marathon veröffentlicht, das sich vollständig den Runner Shells widmet – den bio‑kybernetischen Körpern, in die Spieler ihre digitale Identität übertragen, um auf Tau Ceti IV zu überleben.

Das Video zeigt, wie tief das Buildcrafting im PvPvE‑Extraction‑Shooter wirklich geht und wie stark sich die Shells voneinander unterscheiden.

Im Fokus steht die Idee, dass jeder Runner sein Bewusstsein in einen speziell entwickelten Shell transferiert, der für die brutalen, unberechenbaren Bedingungen der verlassenen Kolonie geschaffen wurde. Bungie zeigt, wie Spieler ihre Spielweise durch Cores, Implantate, Waffen, Mods und weitere Upgrades komplett anpassen können – von aggressiv bis stealthy, von Support bis Chaos.

Das Video bricht außerdem die verschiedenen Shell‑Archetypen auf und erklärt ihre Rollen im Detail: Der Destroyer als schwerer Kampfspezialist, der Assassin als Schattenagent, der Recon als Informationssammler, der Vandal als anarchischer Frontkämpfer, der Thief als Meister verdeckter Operationen, der Triage als Feldsanitäter und der Rook als Überlebenskünstler und Plünderer.

Der Entwickler-Einblick beleuchtet, wie du als Runner dein Bewusstsein in Marathons spezielle Hüllen überträgst, die für den Überlebenskampf maßgeschneidert wurden.

Die Themen umfassen:

  • Einige der vielen Möglichkeiten, wie jede Runner-Hülle gespielt werden kann
  • Anpassung deines Spielstils mit Kernen, Implantaten, Waffen, Mods und mehr
  • Übersicht aller Runner-Hüllen, -Fähigkeiten und -Archetypen:
    • Destroyer, Kampfspezialist
    • Assassin, Schattenagent
    • Recon, Informationsspezialistin
    • Vandal, Kampfanarchistin
    • Thief, verdeckte Beschaffungen
    • Triage, Feldsanitäter
    • ROOK, Plünderer
  • Und mehr!

Hier das Video:

 

  1. HungryVideoGameNerd 162395 XP First Star Bronze | 15.01.2026 - 17:42 Uhr

    Gameplay sieht an sich cool aus. Aber der artstyle ist irgendwie pott hässlich. Kann gar nicht genau ausmachen woran es liegt.

  2. Katanameister 296820 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 15.01.2026 - 17:47 Uhr

    Hab versucht mir das Video anzusehen, musste aber nach einer Minute abbrechen, ist überhaupt nicht mein Ding.

  3. aleXdeluXe86 52200 XP Nachwuchsadmin 5+ | 15.01.2026 - 17:49 Uhr

    Anfangs dachte ich könnte was sein für mich.
    Aber irgendwie ,nee denke da bin ich raus .

  4. APR ARTEMIS 11920 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 15.01.2026 - 17:53 Uhr

    Ich finde den Artstyle sowas von Genial, schade das man das PvP nicht abschalten kann.
    Vielleicht gibt’s ja mal ein Update mit reinem PvE.

  6. hellboy 21135 XP Nasenbohrer Level 1 | 15.01.2026 - 18:07 Uhr

    Bin echt gespannt, wie der Markt das aufnimmt nach der katastrophalen Beta und dem Shitstorm!

  7. RumRoGERs 119025 XP Scorpio King Rang 4 | 15.01.2026 - 18:15 Uhr

    Boa das sieht ja Mal richtig schlecht aus.
    Der Artstyle ist ja Mal absolut nicht meins und das Gameplay haut mich jetzt auch nicht vom Hocker.

    Das wird der nächste F2P Shooter der baden geht

  8. Teddofryo 91575 XP Posting Machine Level 1 | 15.01.2026 - 18:19 Uhr

    Ich auch, bin immer noch voller Hoffnung, das es halbwegs gute Zahlen gibt, wegen dem nachträglichen Support, aber erstmal zocken, um zu sehen, ob es meinem persönlichen Hype gerecht wird, hätte schon gerne ca. 60 bis 100 Stunden Spass an dem Spiel zu Anfang, selbst wenn es danach „den Bach untergehen sollte“, dann war es das ja trotzdem Wert, wenn es aber ein richtig gutes und spaßiges Spiel wird, dann hoffe ich, das die Zahlen ausreichen, um weiteren Support zuzulassen. Das gute zusätzlich ist, ich bin nicht alleine🥹

