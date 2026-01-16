Marathon: Bungie reagiert auf Fan‑Kritik und kündigt Roadmap vor Release an

Image: Bungie

Shutdown‑Sorgen schon vor dem Release: Bungie reagiert auf Fan‑Kritik und kündigt Roadmap für Marathon vor Release an.

In der Diskussion rund um Marathon sorgte ein Spieler für Aufsehen, als er offen erklärte, dass er den Preis von 40 Dollar nur zögerlich zahlen wolle. Seine Befürchtung basiert offenbar auf der wachsenden Zahl von Live‑Service‑Titeln, die nach kurzer Zeit eingestellt werden.

Die Unsicherheit, ob sich die Investition lohnt, wurde durch seine Aussage deutlich, in der er schilderte, wie schwer es ihm fällt, ein Spiel zu unterstützen, das womöglich das gleiche Schicksal erleidet wie viele andere.

Bungie reagierte direkt und zeigte Verständnis für diese Sorge. Das Studio betonte, dass die Entwicklung von Marathon nicht auf einen kurzen Lebenszyklus ausgelegt sei, sondern auf langfristige Unterstützung.

Die klare Aussage, man plane langfristig, soll Vertrauen schaffen und die Angst vor einem schnellen Aus dämpfen.

Zusätzlich kündigte Bungie an, dass vor dem Launch eine vollständige Roadmap veröffentlicht wird, die den geplanten Content‑Fluss und die langfristige Ausrichtung sichtbar machen soll.

Damit setzt Marathon ein frühes Signal, dass der Titel nicht als kurzfristiges Experiment gedacht ist, sondern als Projekt, das über den Release hinaus Bestand haben soll.

  1. Drakeline6 189835 XP Battle Rifle God | 16.01.2026 - 13:36 Uhr

    Bei den ganzen GaaS Spielen plant man langfristig.
    Das ist doch kein Grund, dass das Spiel nicht wieder nach ner Woche vom Netz geht.

  2. Robilein 1202410 XP Xboxdynasty Legend Platin | 16.01.2026 - 13:42 Uhr

    Naja, ist ja auch ein GaaS-Spiel. Wäre schlimm wenn es keine Roadmap gäbe. Macht das Spiel aber irgendwie auch nicht interessanter.

  3. Wartenaufwunder 147890 XP Master-at-Arms Onyx | 16.01.2026 - 14:01 Uhr

    Ich freue mich mittlerweile wirklich drauf. Die neuen Videos sehen soviel besser aus als die Alpha. 😀
    Spielen konnte ich es auch schon…die Runden und das Gameplay sind wirklich spannend. Hoffe nur das es mich auch über längeren Zeitraum motiviert.

  4. SepGamer 6860 XP Beginner Level 3 | 16.01.2026 - 14:10 Uhr

    Je mehr ich von dem Game seh, desto interessierter bin, auch wenn es eigentlich nicht mein Genre ist.

  5. Katanameister 298080 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 16.01.2026 - 14:35 Uhr

    Ja, man plant langfristig und oftmals bedarf es kurzfristiger Entscheidungen, wenn der Erfolg ausbleibt.

