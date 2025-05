Marathon: Bungie reagiert auf Plagiatsvorwürfe

Eine unabhängige Künstlerin beschuldigt Bungie im Spiel Marathon Motive verwendet zu haben, ohne sie vorher zu kontaktieren.

Auf der Social-Media-Plattform X zeigte „4nt1r34l“ einen Vergleich ihrer Designs aus dem Jahr 2017 und den Assets aus der Alpha von Marathon. Es ist nicht das erste Mal, dass ihre Werke ohne Absprache verwendet wurden.

the Marathon alpha released recently and its environments are covered with assets lifted from poster designs i made in 2017.@Bungie @josephacross pic.twitter.com/0Csbo48Jgb

— N² (@4nt1r34l) May 15, 2025