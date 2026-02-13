Marathon: Bungie setzt auf Aggressions-Matchmaking

Im Gegensatz zu ARC Raiders setzt Bungie bei Marathon auf ein Aggressions‑Matchmaking, welches unberechenbare Begegnungen zwischen Spielern zum Kern jeder gefährlichen Expedition macht.

In einem neuen Interview macht Marathon deutlich, welchen Kurs Bungie für seinen Extraction Shooter einschlägt. Game Director Joe Ziegler erklärt, dass das Spiel keine Mechanik nutzen wird, die aggressive und friedliche Spieler voneinander trennt.

Damit geht Marathon einen anderen Weg als ARC Raiders, das seit Kurzem auf ein Aggressions‑Matchmaking setzt, um besonders konfrontative Spieler in eigene Matches zu sortieren.

Ziegler betont, dass diese Entscheidung bewusst getroffen wurde. Die Spannung, nicht zu wissen, ob ein anderer Spieler freundlich gesinnt ist oder im nächsten Moment zuschlägt, sei ein zentraler Bestandteil der gefährlichen Runs.

Eine solche Unsicherheit soll das Erlebnis prägen und die Atmosphäre verstärken, ohne dass das Spiel friedlichere Spieler völlig außen vor lässt. Proximity‑Chat und soziale Tools bleiben Teil des Systems und sollen Begegnungen dennoch vielfältig gestalten.

ARC Raiders nutzt ein Modell, das Spieler nach ihrem Verhalten sortiert und so PvE‑orientierte Runs von chaotischeren Matches trennt. Marathon verzichtet auf diese Struktur und setzt stattdessen auf ein Umfeld, in dem jede Begegnung potenziell eskalieren kann. Die Mischung aus Risiko, Misstrauen und spontanen Entscheidungen soll das Herzstück des Gameplays bilden.

Parallel dazu kündigt Bungie einen Server Slam für später in diesem Monat an. Spieler auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S können sich dann an einem groß angelegten Stresstest beteiligen, bevor Marathon am 5. März offiziell erscheint.