Marathon: Bungie-Shooter mit wenig Inhalt zum Vollpreis – UPDATE

UPDATE: Bungie stellt klar, nachdem die Meldung von Gamespot die Runde gemacht hat, dass Marathon ein Premiumprodukt sei, aber nicht zum Premium-Preis angeboten werden soll. Einen finalen Preis nannte man dennoch nicht und äußerte nur, dass weitere Details im Sommer folgen werden.

Original Story:

Während sich viele Fans heute von der „gewöhnungsbedürftigen“ Grafik von Marathon, dem neuen teambasierten FPS-Extraction-Shooter von Bungie, erst einmal erholen müssen, kommt auch schon der nächste Paukenschlag: Bungies Shooter startet mit wenig Inhalt zum Vollpreis!

Bungies kommender Extraction-Shooter Marathon erscheint am 23. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Bungie bewirbt es als „Premiumprodukt“ und wird den vollen Preis verlangen, berichtet Gamespot nach ihrem umfangreichen Hands-On-Termin bei Bungie.

Andere Seiten äußerten, dass der Preis wohl um die 40,- Euro liegen soll. Zuvor gab es im September 2024 heiße Gerüchte, dass der Preis wirklich bei um die 40,- Dollar liegen soll, wie auch schon bei Helldivers II und Concord.

Gamespot berichtet jedoch wie folgt:

„Der Knackpunkt an der Sache ist, dass Marathon als Premiumprodukt auf den Markt kommen wird, was bedeutet, dass die Spieler den vollen Preis bezahlen müssen“, berichtete Tamoor Hussain in seinem Artikel.

„Nach dem, was ich erfahren habe und was mir gesagt wurde, gibt es einen Battle Pass und drei Karten (eine vierte wird kurz nach der Veröffentlichung erscheinen).“