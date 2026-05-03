Marathon: Bungie-Shooter verliert massiv Spieler – 24h Peak bricht deutlich ein

Bei Marathon zeichnet sich wenige Wochen nach dem Release am 05. März 2026 eine deutliche Abkühlung der Spielerzahlen ab, nachdem der Titel laut aktuellen Daten auf Steam im 24-Stunden-Peak auf rund 16.528 gleichzeitige Spieler gefallen ist.

Der Rückgang folgt auf einen anfänglichen Höchststand von etwa 88.000 gleichzeitigen Spielern zum Launch, was auf eine stark abnehmende Aktivität innerhalb kurzer Zeit hindeutet.

Bungie steht damit zunehmend unter Beobachtung, da sich die Frage stellt, ob der Shooter langfristig eine stabile Spielerbasis aufbauen kann oder ob der aktuelle Trend zu weiteren Einbrüchen führt.

Eine offizielle Bewertung oder Stellungnahme zur aktuellen Entwicklung liegt bislang nicht vor. Ebenso bleibt offen, welche Maßnahmen zur Stabilisierung der Spielerzahlen geplant sein könnten.