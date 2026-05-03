Marathon: Bungie-Shooter verliert massiv Spieler – 24h Peak bricht deutlich ein

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Image: Bungie

Marathon im Sinkflug: Spielerzahlen fallen drastisch nach Release.

Bei Marathon zeichnet sich wenige Wochen nach dem Release am 05. März 2026 eine deutliche Abkühlung der Spielerzahlen ab, nachdem der Titel laut aktuellen Daten auf Steam im 24-Stunden-Peak auf rund 16.528 gleichzeitige Spieler gefallen ist.

Der Rückgang folgt auf einen anfänglichen Höchststand von etwa 88.000 gleichzeitigen Spielern zum Launch, was auf eine stark abnehmende Aktivität innerhalb kurzer Zeit hindeutet.

Bungie steht damit zunehmend unter Beobachtung, da sich die Frage stellt, ob der Shooter langfristig eine stabile Spielerbasis aufbauen kann oder ob der aktuelle Trend zu weiteren Einbrüchen führt.

Eine offizielle Bewertung oder Stellungnahme zur aktuellen Entwicklung liegt bislang nicht vor. Ebenso bleibt offen, welche Maßnahmen zur Stabilisierung der Spielerzahlen geplant sein könnten.

Quelle
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71 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Knappe 04 128630 XP Man-at-Arms Onyx | 03.05.2026 - 12:58 Uhr

    Das war doch ein Flop mit Ansage und dafür haben sie Destiny ruhen lassen.

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  3. Mihari 23025 XP Nasenbohrer Level 2 | 03.05.2026 - 13:00 Uhr

    Schon interessant, das ein Indie-Extractionshooter (Far Far West) aktuell bei den Spielerzahlen vor dem Big-Budget Marathon liegt 😂

    Aber zum eigentlichen Thema: Muss man gefühlt jeden 2. Tag eine News über sinkende Spielerzahlen bringen? Persönlich finde ich, solche News haben keinen Mehrwert für uns. Wir alle wissen doch, das die Zahlen stetig weiter sinken und die Zukunft höchstwahrscheinlich nicht rosig aussieht. Wenn es echte Neuigkeiten (z.B. Season, Erweiterung oder auch Serverabschaltung) dazu gibt, kann man diese News ja posten und nicht nur inflationär über allseits bekannte sinkende Spielerzahlen berichten. Das Thema ist echt nur noch langweilig und alles wurde dazu schon ausgiebig diskutiert 😎

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    • Kitomy 64515 XP Romper Stomper | 03.05.2026 - 13:08 Uhr
      Antwort auf Mihari

      Naja, wenn ich mir die Kommentare so anschaue, scheint es ja ein Mehrwert zu geben.

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    • RappScallion 40520 XP Hooligan Krauler | 03.05.2026 - 13:13 Uhr
      Antwort auf Mihari

      XboxDynasty ist ja nicht blöde. Die sehen, dass es dafür genug Interessenten gibt. Die Doomposter lechzen nach mehr, um ihre feuchten Bungie Vernichtungsträume befeuern zu können und meine Rumjammerei nach Gerechtigkeit für ein (für mich) hervorragendes Spiel sorgt bestimmt auch für etwas Traffic.😂

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      • Kitomy 64515 XP Romper Stomper | 03.05.2026 - 13:17 Uhr
        Antwort auf RappScallion

        Naja, ersten hat es Bungie mit dem was sie gemacht haben meiner Meinung nach auch nicht anders verdient.

        Und zweitens geht es glaub Primär gegen GaaS mist.

        Und ja ich will diese GaaS „Sche….“ nicht mehr sehen.
        Ich bin froh das Capcom beweist das es auch anders geht.

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        • RappScallion 40520 XP Hooligan Krauler | 03.05.2026 - 13:20 Uhr
          Antwort auf Kitomy

          Ich hab’s gelesen (KI-Gespräch), sie haben bezahlte Inhalte gelöscht. Allerdings ist das nicht so simpel, wie sich das manch einer gerne machen will. Und ich würde jede Wette eingehen, dass jeder unmengen an guter Zeit mit dem Spiel für sein Geld bekommen hat.

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                • RappScallion 40520 XP Hooligan Krauler | 03.05.2026 - 13:36 Uhr
                  Antwort auf Kitomy

                  Ja okay, jetzt hab ich selber noch mal tiefer recherchiert. Es ist schon auffällig, dass da mehrfach einfach Designs geklaut wurden. Allerdings haben sie (auch eher holprig) wohl alles dahingehend behoben. Ging aber in der Mehrzahl um Destiny, bei Marathon war es „nur“ Antireal deren Designs für mich persönlich übrigens hart von The Designers Republic (Wipeout) „inspiriert“ sind.

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  4. Kitomy 64515 XP Romper Stomper | 03.05.2026 - 13:08 Uhr

    Ich denke Sony hat das Problem das sie das Dingen für 40€ verkauft haben.
    Jetzt einfach abschalten geht nicht, ohne wie bei Concord das Geld zurück zu erstatten. Denn die Klage würde logsicherweise kommen.

    Auch ein Free to Play Modell wird deswegen glaub nicht so früh umsetzbar sein, da muss erstmal ne Zeit vergehen.

    Das einzige was jetzt wohl seitens Sony, ohne Gerichtliche Konsequenzen zu bekommen–> Bungie Mitarbeiter entlassen und nur noch so viele Leute da behalten um Marathon am leben zu halten, bis da ne Zeit um ist.

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    • RappScallion 40520 XP Hooligan Krauler | 03.05.2026 - 13:14 Uhr
      Antwort auf Kitomy

      Stattdessen haben sie die Mitarbeiter für Marathon sogar noch aufgestockt. Ein verwirrendes Signal.

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        • RappScallion 40520 XP Hooligan Krauler | 03.05.2026 - 13:22 Uhr
          Antwort auf Kitomy

          Ändert ja nichts am Umstand, außer dass man merkt, dass du deswegen offensichtlich salzig bist.

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          • Kitomy 64515 XP Romper Stomper | 03.05.2026 - 13:25 Uhr
            Antwort auf RappScallion

            Salzig nö.
            Nicht wegen Marathon und Bungie allein…
            zumindest nicht aus dem Grund was du vermutest

            Mag ich Bungie nicht? Jab, aber das liegt an den mehrfachen Plagiats Vorfällen.

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            • Katanameister 414060 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 03.05.2026 - 13:27 Uhr
              Antwort auf Kitomy

              Kann da nichts Salziges bei deinen Ausführungen herauslesen, dafür aber bei einigen anderen schon 😉.

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              • Kitomy 64515 XP Romper Stomper | 03.05.2026 - 13:30 Uhr
                Antwort auf Katanameister

                Wollte auch grad erwähnen, bis auf wenige Ausnahmen, die sehr sehr selten sind, bin ich doch eher jemand der Fakten / Zahlen orientiert ist und bei solchen Themen auch sehr oft diese herzieht.

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              • RappScallion 40520 XP Hooligan Krauler | 03.05.2026 - 13:42 Uhr
                Antwort auf Katanameister

                Weißt du, was ich total scheiße finde? Leute, die sich irgendwo daneben stellen und statt irgendwas produktives zu sagen, einfach „Ja genau!“ rufen. Zum Glück bist du nicht so jemand.

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  6. OEhnsky81 65035 XP Romper Domper Stomper | 03.05.2026 - 15:30 Uhr

    Man muss es positiv sehen: Marathon ist schon deutlich länger und erfolgreicher unterwegs als Concord…

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