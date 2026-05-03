Marathon: Bungie-Shooter verliert massiv Spieler – 24h Peak bricht deutlich ein

Bei Marathon zeichnet sich wenige Wochen nach dem Release am 05. März 2026 eine deutliche Abkühlung der Spielerzahlen ab, nachdem der Titel laut aktuellen Daten auf Steam im 24-Stunden-Peak auf rund 16.528 gleichzeitige Spieler gefallen ist.
Der Rückgang folgt auf einen anfänglichen Höchststand von etwa 88.000 gleichzeitigen Spielern zum Launch, was auf eine stark abnehmende Aktivität innerhalb kurzer Zeit hindeutet.
Bungie steht damit zunehmend unter Beobachtung, da sich die Frage stellt, ob der Shooter langfristig eine stabile Spielerbasis aufbauen kann oder ob der aktuelle Trend zu weiteren Einbrüchen führt.
Eine offizielle Bewertung oder Stellungnahme zur aktuellen Entwicklung liegt bislang nicht vor. Ebenso bleibt offen, welche Maßnahmen zur Stabilisierung der Spielerzahlen geplant sein könnten.
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Tut schon fast weh, das Trauerspiel mit anzusehen.
Das war doch ein Flop mit Ansage und dafür haben sie Destiny ruhen lassen.
Schon interessant, das ein Indie-Extractionshooter (Far Far West) aktuell bei den Spielerzahlen vor dem Big-Budget Marathon liegt 😂
Aber zum eigentlichen Thema: Muss man gefühlt jeden 2. Tag eine News über sinkende Spielerzahlen bringen? Persönlich finde ich, solche News haben keinen Mehrwert für uns. Wir alle wissen doch, das die Zahlen stetig weiter sinken und die Zukunft höchstwahrscheinlich nicht rosig aussieht. Wenn es echte Neuigkeiten (z.B. Season, Erweiterung oder auch Serverabschaltung) dazu gibt, kann man diese News ja posten und nicht nur inflationär über allseits bekannte sinkende Spielerzahlen berichten. Das Thema ist echt nur noch langweilig und alles wurde dazu schon ausgiebig diskutiert 😎
Naja, wenn ich mir die Kommentare so anschaue, scheint es ja ein Mehrwert zu geben.
XboxDynasty ist ja nicht blöde. Die sehen, dass es dafür genug Interessenten gibt. Die Doomposter lechzen nach mehr, um ihre feuchten Bungie Vernichtungsträume befeuern zu können und meine Rumjammerei nach Gerechtigkeit für ein (für mich) hervorragendes Spiel sorgt bestimmt auch für etwas Traffic.😂
Naja, ersten hat es Bungie mit dem was sie gemacht haben meiner Meinung nach auch nicht anders verdient.
Und zweitens geht es glaub Primär gegen GaaS mist.
Und ja ich will diese GaaS „Sche….“ nicht mehr sehen.
Ich bin froh das Capcom beweist das es auch anders geht.
Ich hab’s gelesen (KI-Gespräch), sie haben bezahlte Inhalte gelöscht. Allerdings ist das nicht so simpel, wie sich das manch einer gerne machen will. Und ich würde jede Wette eingehen, dass jeder unmengen an guter Zeit mit dem Spiel für sein Geld bekommen hat.
Nicht nur das.
Sie haben auch „mehrfach“ Vorlagen von Designern geklaut !!!
Meinst du den Kram von Antireal?
Das war eine von mehreren Vorfällen.
Ja okay, jetzt hab ich selber noch mal tiefer recherchiert. Es ist schon auffällig, dass da mehrfach einfach Designs geklaut wurden. Allerdings haben sie (auch eher holprig) wohl alles dahingehend behoben. Ging aber in der Mehrzahl um Destiny, bei Marathon war es „nur“ Antireal deren Designs für mich persönlich übrigens hart von The Designers Republic (Wipeout) „inspiriert“ sind.
Ich denke Sony hat das Problem das sie das Dingen für 40€ verkauft haben.
Jetzt einfach abschalten geht nicht, ohne wie bei Concord das Geld zurück zu erstatten. Denn die Klage würde logsicherweise kommen.
Auch ein Free to Play Modell wird deswegen glaub nicht so früh umsetzbar sein, da muss erstmal ne Zeit vergehen.
Das einzige was jetzt wohl seitens Sony, ohne Gerichtliche Konsequenzen zu bekommen–> Bungie Mitarbeiter entlassen und nur noch so viele Leute da behalten um Marathon am leben zu halten, bis da ne Zeit um ist.
Stattdessen haben sie die Mitarbeiter für Marathon sogar noch aufgestockt. Ein verwirrendes Signal.
ja, eigentlich wurden diese ja nur verschoben.
Von D2 zu Marathon.
Ändert ja nichts am Umstand, außer dass man merkt, dass du deswegen offensichtlich salzig bist.
Salzig nö.
Nicht wegen Marathon und Bungie allein…
zumindest nicht aus dem Grund was du vermutest
Mag ich Bungie nicht? Jab, aber das liegt an den mehrfachen Plagiats Vorfällen.
Kann da nichts Salziges bei deinen Ausführungen herauslesen, dafür aber bei einigen anderen schon 😉.
Wollte auch grad erwähnen, bis auf wenige Ausnahmen, die sehr sehr selten sind, bin ich doch eher jemand der Fakten / Zahlen orientiert ist und bei solchen Themen auch sehr oft diese herzieht.
Meinte eher gewisse Leute hier, aber egal 😅.
Weißt du, was ich total scheiße finde? Leute, die sich irgendwo daneben stellen und statt irgendwas produktives zu sagen, einfach „Ja genau!“ rufen. Zum Glück bist du nicht so jemand.
Ja, genau !
Da geht’s ja schnell abwärts.
Man muss es positiv sehen: Marathon ist schon deutlich länger und erfolgreicher unterwegs als Concord…