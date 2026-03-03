Marathon: Bungie stürmt Steam Charts und erreicht Platz 5 der Top Seller

Marathon sichert sich für 39,99 Euro Rang 5 der meistverkauften Titel nach Gesamtumsatz auf Steam.

Aktuell belegt Marathon Platz 5 der Steam-Top-Seller-Liste. Die Rangliste basiert auf den 100 meistverkauften Titeln nach Gesamtumsatz. Der Preis liegt bei 39,99 Euro.

Damit positioniert sich der Shooter trotz kontroverser Diskussionen und kritischer Stimmen in einer starken Marktposition. Die Platzierung deutet auf ein hohes Kaufinteresse hin und sorgt für zusätzliche Sichtbarkeit im Store.

Ob sich diese Dynamik langfristig hält, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Zum aktuellen Zeitpunkt zählt Marathon jedoch zu den umsatzstärksten Titeln auf Steam.

Im PSN-Store belegt Marathon hingegen nur Platz 55 bei den meistverkauften Spielen.