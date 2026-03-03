Marathon: Bungie stürmt Steam Charts und erreicht Platz 5 der Top Seller

Aktuell belegt Marathon Platz 5 der Steam-Top-Seller-Liste. Die Rangliste basiert auf den 100 meistverkauften Titeln nach Gesamtumsatz. Der Preis liegt bei 39,99 Euro.
Damit positioniert sich der Shooter trotz kontroverser Diskussionen und kritischer Stimmen in einer starken Marktposition. Die Platzierung deutet auf ein hohes Kaufinteresse hin und sorgt für zusätzliche Sichtbarkeit im Store.
Ob sich diese Dynamik langfristig hält, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Zum aktuellen Zeitpunkt zählt Marathon jedoch zu den umsatzstärksten Titeln auf Steam.
Im PSN-Store belegt Marathon hingegen nur Platz 55 bei den meistverkauften Spielen.
…and another one 😀
Ich bin verwirrt. Gab es nicht vor kurzem die News es würde unterirdisch für das Spiel laufen?
„Nichts ist älter als die Zeitung von gestern.“
Aber sowas von. 🤣
Jetzt ist es sogar auf Platz 3 der Top Seller nach Resi 9.
„Condord 2“? Mitnichten.
Wart es mal ab… ^^
Dito 😉
Springt halt auch stündlich mal hoch und runter. Da können alle Newsseiten auch einfach chillen und mal das Wochenende abwarten ^^
Genau so… und dann mal wöchentlich die Spielerzahl anschauen… wird sehr ernüchternd ^^
Stell schonmal Schnaps bereit zum Frustsaufen 😜
Also vor kurzem war es bei dir DoA, jetzt wöchentlich, einige reden hier von nem monat, dann 1 Jahr…es wird sich länger halten als Halo Infinite von den Zahlen☺️
Mit abwarten verdient man aber kein Geld.
Hab ein bißchen Verständnis ✌️
Schon seltsam 😁
Wenn du so „unterirdisch“ die News liest, dann wäre ich auch verwirrt.
Hi,
Wo habt ihr eigentlich die Zahlen her bzgl der Topseller des Playstation Stores?
Gibt es da eine offizielle Seite wie bei Steam?
Respekt an Bungie. Allen die es spielen wünsch ich viel Spaß – Ich gehör da nicht dazu. Aber solange es erfolgreich ist, ist doch gut. Bleibt Bungie bestehen. 👍
Egal was man von den Zahlen hält…
..Höher ist besser als niedriger.
Bin mal auf die Spielerzahlen am Wochenende gespannt.
Ich habe schon 21h in das Game geballert und es werden noch viel mehr.
Am Donnerstag geht’s nach Tau Ceti IV 💪
Habe beim Server-Slam reingeschaut und fand es furchtbar.
Ich wünsche es Bungie das es nicht in die Hose geht, denn dann wird es das für Bungie gewesen sein bzw. Sony wird dann massiv eingreifen werden
Und das mit so einem Müll 😉😁
Und wieder sind wir beim Thema Platzierungen und wieder wird nur auf die Zahl geachtet ohne was anderes 🙁
Geht man nach der Quelle ist gerade sogar Platz 3 angesagt. Platz 4 ist dann Apex Legends, wo die letzte Season am 10.02. angefangen hat und man im Durchschnitt 150-200k Spielerpeaks hat.
Und es wird nach Umsatz gerechnet. Da bleib ich doch dabei das das im Grunde mal wieder null Aussagekraft hat.
Das Einzige was man bisher gesichert ist das wir am Wochenende uns eher ein Bild davon machen können wie der Release so lief.