Marathon: Bungie stürmt Steam Charts und erreicht Platz 5 der Top Seller

Image: Bungie

Marathon sichert sich für 39,99 Euro Rang 5 der meistverkauften Titel nach Gesamtumsatz auf Steam.

Aktuell belegt Marathon Platz 5 der Steam-Top-Seller-Liste. Die Rangliste basiert auf den 100 meistverkauften Titeln nach Gesamtumsatz. Der Preis liegt bei 39,99 Euro.

Damit positioniert sich der Shooter trotz kontroverser Diskussionen und kritischer Stimmen in einer starken Marktposition. Die Platzierung deutet auf ein hohes Kaufinteresse hin und sorgt für zusätzliche Sichtbarkeit im Store.

Ob sich diese Dynamik langfristig hält, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Zum aktuellen Zeitpunkt zählt Marathon jedoch zu den umsatzstärksten Titeln auf Steam.

Im PSN-Store belegt Marathon hingegen nur Platz 55 bei den meistverkauften Spielen.

  2. faktencheck 165640 XP First Star Gold | 03.03.2026 - 08:52 Uhr

    Ich bin verwirrt. Gab es nicht vor kurzem die News es würde unterirdisch für das Spiel laufen?

  3. DangerAron 12270 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 03.03.2026 - 08:53 Uhr

    Respekt an Bungie. Allen die es spielen wünsch ich viel Spaß – Ich gehör da nicht dazu. Aber solange es erfolgreich ist, ist doch gut. Bleibt Bungie bestehen. 👍

  4. CodeX 48910 XP Hooligan Bezwinger | 03.03.2026 - 09:00 Uhr

    Egal was man von den Zahlen hält…
    ..Höher ist besser als niedriger.
    Bin mal auf die Spielerzahlen am Wochenende gespannt.

    Ich habe schon 21h in das Game geballert und es werden noch viel mehr.
    Am Donnerstag geht’s nach Tau Ceti IV 💪

  5. Blight 21540 XP Nasenbohrer Level 1 | 03.03.2026 - 09:03 Uhr

    Habe beim Server-Slam reingeschaut und fand es furchtbar.

  6. Phonic 291465 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 03.03.2026 - 09:09 Uhr

    Ich wünsche es Bungie das es nicht in die Hose geht, denn dann wird es das für Bungie gewesen sein bzw. Sony wird dann massiv eingreifen werden

  8. oldGamer 168860 XP First Star Onyx | 03.03.2026 - 09:38 Uhr

    Und wieder sind wir beim Thema Platzierungen und wieder wird nur auf die Zahl geachtet ohne was anderes 🙁
    Geht man nach der Quelle ist gerade sogar Platz 3 angesagt. Platz 4 ist dann Apex Legends, wo die letzte Season am 10.02. angefangen hat und man im Durchschnitt 150-200k Spielerpeaks hat.
    Und es wird nach Umsatz gerechnet. Da bleib ich doch dabei das das im Grunde mal wieder null Aussagekraft hat.
    Das Einzige was man bisher gesichert ist das wir am Wochenende uns eher ein Bild davon machen können wie der Release so lief.

