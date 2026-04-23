Marathon: Bungie verlagert Ressourcen und schwächt Destiny 2

Rund einen Monat nach dem Start von Marathon hat sich die Verteilung der Entwickler innerhalb von Bungie deutlich verändert. Von den etwa 800 verbleibenden Mitarbeitern arbeitet inzwischen ein nahezu gleich großer Anteil an beiden Projekten, wobei Marathon aktuell leicht vor Destiny 2 liegt.
Zuvor lag der Fokus klar auf Destiny 2, das nach früheren Berichten mit etwa 550 Entwicklern betreut wurde, während rund 300 an Marathon arbeiteten.
Diese Verschiebung deutet darauf hin, dass Bungie derzeit versucht, Marathon stärker am Markt zu etablieren. Auch Sony beobachtet die Entwicklung genau, da das Spiel als möglicher Erfolg im Live-Service-Segment gilt. Gleichzeitig verliert Destiny 2 damit weiter an interner Priorität.
Inhaltlich zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen beiden Titeln. Marathon bietet aktuell vier Maps und sechs Klassen, während Destiny 2 früher durch einen konstanten Strom an PvE-Inhalten ergänzt wurde.
Genau dieser Content-Nachschub ist jedoch seit Monaten stark zurückgegangen. Neue PvE-Inhalte fehlen aktuell weitgehend, und erst in etwa anderthalb Monaten soll ein Midseason-Update erscheinen. Danach wird mit weiteren drei Monaten Wartezeit gerechnet, bis eine kleinere Erweiterung folgt – sofern diese überhaupt wie geplant umgesetzt wird.
Zusätzlich erschwert die geringe Kommunikation zur langfristigen Zukunft von Destiny 2 die Situation. Das Spiel sollte eigentlich mit einem neuen Modell aus kleineren Erweiterungen und Midseason-Updates fortgeführt werden, doch bereits im ersten Jahr zeigen sich deutliche Probleme bei der Umsetzung.
Die aktuelle Personalverteilung wirft zudem Fragen zur langfristigen Unterstützung von Destiny 2 auf. Während das Spiel in seiner Hochphase von über 1.000 Mitarbeitern in irgendeiner Form unterstützt wurde, arbeiten nun nur noch rund 400 Entwickler daran. Gleichzeitig liegt die Menge an neuen Inhalten deutlich unter früheren Standards und erreicht schätzungsweise weniger als 40 Prozent des früheren Umfangs.
Auch Marathon steht vor Herausforderungen. Trotz laufender Updates, Balance-Anpassungen und geplanter Inhalte wie neue Maps, Runner und Mikrotransaktionen verzeichnet das Spiel bereits einen Rückgang an Spielern. Um langfristig erfolgreich zu sein, könnten größere Anpassungen notwendig werden, insbesondere um eine breitere Spielerschaft anzusprechen.
50 Kommentare AddedMitdiskutieren
Marathon News 👌.
Das verstehe ich einfach nicht.
Ich will nicht sagen das das Spiel tot ist, aber es geht in die Richtung.
Marathon hat einfach 2 Dinge die zu viele Spieler abschreckt: Genre und Art style.
Da ist dann auch nicht mehr viel Spieler Potenzial vorhanden, das man für sich gewinnen könnte.
Ich fand für ein AAA Gaas war 50.000 Peak die Marke die im ersten Jahr gehalten werden muss. Nun schaft man nicht mal mehr die 20.000 .
Aktuell ist Marathon wohl im Sale und das F2P-Schwein wird durchs Dorf getrieben. Wird beides nicht helfen … das Game ist gescheitert.
Mit Marathon versuchen sie ein totes Pferd durchs Ziel zu reiten. Selbst manche Streamer brechen weg und spielen sogar lieber !ACHTUNG! Destiny 1 zur Zeit^^
Das klingt irgendwie ziemlich erbärmlich 🙄.
Ist es leider auch. Da fragt man sich warum es so weit kommen konnte und vorallem wieso das keiner der Chefetage wahrnimmt.
Vielleicht irgendwelche Gesetzlichen vorgaben damit man sie nicht verklagen muss, wenn sie zu früh den Stecker ziehen müssten?
Artstyle finde ich super aber das Genre ist einfach nichts für mich.
Das wäre eine Erklärung aber eine sehr sehr bittere. Ich kann mit beiden wenig anfangen.
Highguard konnte man ja schneller killen da es umsonst war, so denke ich jedenfalls.
Jupp, da gabs dann keine Regressforderungen 😅
Bei Marathon müsste man ja jeden Käufer entschädigen wenn es schon nach zwei Monaten still gelegt worden wäre. Aber es kostet halt hinten raus auch noch ordentlich Kohle, weiß nicht wie lange man da noch reinbuttern will.
Maximale Ressourcenverschwendung. Es ist offensichtlich, dass Marathon im Sterben liegt. Auf Steam fallen die Zahlen immer weiter und auf Konsolen sieht es noch sehr, sehr viel schlechter aus.
Bungie. Vom Shooterptimus zur Flopschmiede.
Ja wie alt ist Destiny 2, da hätte auch schon längst der Nachfolger kommen sollen.
Das die Prioritäten auch schon vorher auf Marathon lagen beweist ja Destiny 2 was nicht mehr mit Content versorgt wurde, glaube aber nicht das es bei Marathon besser wird.
Mit Marathon haben sie gleichzeitig auch noch Destiny begraben und wahrscheinlich sich selbst auch noch…
Marathon wird es nicht so lange schaffen wie sich das Bungie so vorstellt. 😅
Marathon: Steam (23.04)
Aktuelle Spielerzahl: ca. 9.087
Heutiger Höchststand (Peak): 18.360
Sieht gut aus für Marathon👍
Auf Xbox schon auf Platz 116 geklettert.🦾