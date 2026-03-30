Marathon: Bungie verspricht jahrelangen Support trotz Startproblemen und Kritik

Nach einem schwierigen Entwicklungsprozess und gemischtem Start kündigt Bungie an, den Extraction-Shooter Marathon langfristig mit Updates und Support zu begleiten.

Zum Extraction-Shooter Marathon hat sich Entwickler Bungie klar positioniert: Das Spiel soll nicht kurzfristig eingestellt werden, sondern über Jahre hinweg Unterstützung erhalten.

Nach einem turbulenten Entwicklungszyklus mit mehreren Verzögerungen und Diskussionen rund um die Produktion konnte Marathon schließlich im März 2026 veröffentlicht werden. Trotz dieser schwierigen Phase scheint sich die Situation für das Spiel stabilisiert zu haben.

Bungie betont, dass man weiterhin an regelmäßigen Updates, Verbesserungen und neuen Inhalten arbeitet. Ziel sei es, die Community langfristig zu unterstützen und das Spiel kontinuierlich weiterzuentwickeln, anstatt es nach kurzer Zeit fallen zu lassen.

Gleichzeitig zeigen erste Zahlen, dass Marathon bereits rund 1,2 Millionen Mal verkauft wurde. Auch wenn diese Zahl ein erstes Fundament bildet, gibt es innerhalb der Community dennoch Unsicherheiten bezüglich der langfristigen Entwicklung und Spielerbasis.

Viele Fans äußern Bedenken, ob der Titel dauerhaft bestehen kann, insbesondere im hart umkämpften Markt der Live-Service- und Extraction-Shooter. Bungie begegnet diesen Sorgen mit der Zusage, den Titel aktiv zu betreuen und über einen längeren Zeitraum hinweg zu unterstützen.

Beruhigt euch diese Aussage von Bungie?