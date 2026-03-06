Marathon: Bungie verspricht Rewards-Pässe ohne Ablauf und kein „Pay-to-Win“

Zum Launch von Marathon betont Bungie, dass Spielerinnen und Spieler nicht für Power zahlen müssen. Die neuen Rewards-Pässesind dauerhaft gültig, ihr könnt sie also jederzeit abschließen – sogar frühere Seasons lassen sich kaufen, falls ihr Inhalte nachholen wollt.
Belohnungen in den Passes werden über SILK freigeschaltet, eine Währung, die ausschließlich durch Gameplay verdient wird. Die Premium-Währung LUX dient nur für kosmetische Items – sie beeinflusst nicht das Gameplay.
Wichtige Features der Rewards Passes
- Seasonal Content wie Zonen und Runner-Skins ist für alle Spieler kostenlos verfügbar
- Keine Bezahlung für Power – SILK kann nicht gekauft werden
- Rewards-Pässe laufen nicht ab
- Premium-Pass-Belohnungen enthalten nur Cosmetics, keine Gameplay-Vorteile
- Cosmetics lassen sich zusätzlich über den Codex freischalten
Bungie stellt damit klar, dass kein Pay-to-Win-System implementiert ist. Auch wenn ihr den Premium-Pass nicht kauft, stehen weiterhin kosmetische Belohnungen über das Spielen zur Verfügung.
Marathon startet heute für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC. Vorab-Downloads sind bereits verfügbar.
Werdet ihr direkt einsteigen und eure Runner auf Level bringen, ohne einen Cent für Power auszugeben?